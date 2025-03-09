Коти добре реагують на голоси своїх власників

Коти часто отримують несправедливу репутацію як байдужі до людей тварини. Однак це не їхня провина – на відміну від собак, які були одомашнені для соціальної взаємодії з людьми, коти спочатку жили більш незалежним життям. Але за роки спільного існування вони навчилися краще розуміти наші емоції. Dailypaws розповідає, чи розуміють коти, що вам сумно.

За словами докторки філософії та науковиці з поведінки тварин Рейген МакҐовен, тривалий час, проведений разом із домашніми улюбленцями, наприклад, під час пандемії, міг сприяти зміцненню зв’язку між котами та їхніми власниками. Це означає, що зараз коти краще зчитують настрій людини, ніж раніше.

Як коти розпізнають емоції людини?

Попри те, що ми не можемо напряму запитати в котів про їхні відчуття, дослідження показують, що вони використовують різні сигнали, щоб адаптувати свою поведінку до емоцій людини.

Запахи

Коти можуть використовувати такі сигнали, як наш запах, щоб ідентифікувати нас. Але ми поки не знаємо, чи випускаємо ми запахи, які можуть сигналізувати про смуток, і чи можуть коти відчувати, розпізнавати та реагувати на ці запахи.

Візуальні сигнали

«Хоча коти чудово розпізнають інші об'єкти, дослідження показують, що їм важко розпізнавати людські обличчя», – каже МакҐовен. Тобто ваш улюбленець не помітить змін у виразі вашого обличчя, навіть коли ви плачете

Однак існує візуальний сигнал, на який коти легко реагують. І дослідники вважають, що він відіграє важливу роль у спілкуванні людини та кота.

«Коти чутливі до погляду – куди дивляться наші очі. І вони використовують це, щоб оцінити наш настрій або наміри», – каже Рейген.

Звукові сигнали

Коти добре реагують на голоси своїх власників. Вони здатні розрізняти емоційний стан людини за тоном голосу.

Як коти реагують на смуток людини?

«Скоріш за все, ваш кіт дивиться на вас, коли ви плачете, тому що він намагається осмислити те, що бачить і чує», – каже МакҐовен.

Ваш кіт може не розуміти людський плач, але він збирає якомога більше підказок і використовує їх, щоб скоригувати свою поведінку.

Чи можуть коти розуміти, що вам сумно, так само як ми, люди, розуміємо смуток, дослідники не знають. У будь-якому випадку, є докази того, що коти втішають людей, коли їм сумно.

«Коли господар у депресії, кіт частіше буде тертися об нього. Цілком ймовірно, що коти реагують на емоційний стан, намагаючись заспокоїти господаря або привернути увагу», – каже науковиця.