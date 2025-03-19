Вчені з’ясували, що котам подобається, коли ви повільно моргаєте, дивлячись на них

Коти відомі своєю незалежністю, але це не означає, що вони не можуть прив’язатися до своїх власників. Якщо ви хочете, щоб ваш пухнастий улюбленець почувався з вами комфортно та довіряв вам, слід дотримуватися кількох важливих правил. Dailypaws розповідає, як завоювати прихильність кота.

Уникайте прямого зорового контакту

Котам некомфортно дивитись вам в очі, тому що вони сприймають зоровий контакт як ознаку того, що ви намагаєтесь їх залякати. У відповідь на це вони можуть стати агресивними або боязкими.

Віддзеркалюйте мову тіла

Спробуй віддзеркалити мову тіла вашого кота. Наприклад, якщо кіт дивиться на вас і відводить погляд, ви повинні зробити теж саме. Майже завжди котик подивиться на вас у відповідь та відчує комфорт.

Спробуйте повільно моргати

Вчені з’ясували, що котам подобається, коли ви повільно моргаєте, дивлячись на них. Окрім цього нещодавнє дослідження показало, що коти повільно моргають у відповідь на погляд людини, яка на них дивиться. І це підвищує ймовірність того, що кіт підійде до вас.

Поважайте котячий простір

Коли ви наближаєтесь до кота, це може виглядати загрозливо. Саме тому коти часто тягнуться до людей, які найчастіше їх уникають. Якщо ви хочете заслужити прихильність кота, почекайте, поки він сам прийде до вас, а не простягайте руку, щоб погладити або взяти його на руки.

Проведіть тест на згоду

Ви коли-небудь гладили кота, і раптом він вас вкусив? Швидше за все котик подавав вам сигнали, що говорять: «З мене досить», але ви їх не помічали.

Наступного разу зробіть тест на згоду, щоб зрозуміти, чи хоче котик більше уваги. Покажіть котику вказівний палець і подивіться, чи не притиснеться він до нього головою. Це ознака того, що він налаштований на ніжності. Погладьте його п'ять-шість разів, а потім зупиніться і повторіть тест на згоду. Так кіт дасть вам знати, коли з нього досить.

Використовуйте їжу

Один з найшвидших шляхів до котячого серця – це їжа. Використовуйте її, щоб навчити кошеня очікувати хороших речей, коли ви його гладите. Ось як це зробити:

Коли ви даєте коту вологий корм або ласощі, погладьте його кілька разів, поки він їсть, і відійдіть. Це варто робити щодня. Згодом перейдіть до того, щоб спочатку гладити, а потім давати їжу або ласощі.

Кошеня почне асоціювати погладжування з чимось хорошим.

Говоріть м'яко

Звичайно, кричати на кота не можна. Але навіть гучна, енергійна розмова може налякати кошеня, і він побіжить в укриття. Якщо ви говоритимете тихо і випромінюватимете спокій, кіт, швидше за все, захоче залишитися поруч.

Чухайте правильні місця

Коли ваш кіт потребує уваги, гладьте його там, де йому буде приємно. Найкраще гладити ділянку від маківки до плечей. Деякі коти також люблять, коли їх гладять по спині. Але якщо ви бачите, що ваш кіт починає бити хвостом, це попередження про те, що йому не дуже подобається те, що ви робите.