Якщо така поведінка для вашого кота не звична, це може бути ознакою того, що з його здоров’ям щось не так

Якщо ви помітили, що ваш кіт злизує тільки желе з вологого корму, залишаючи шматочки м’яса недоторканими, не поспішайте хвилюватися. Cats Protection розповідає про можливі причини такої поведінки.

Чому кіт їсть лише желе з вологого корму

Проблеми із зубами або дискомфорт

Якщо така поведінка для вашого кота незвична, це може бути ознакою того, що з його здоров’ям щось не так. Можливо він втратив апетит через проблеми із зубами. Стоматологічні проблеми, такі як карієс, запалення ясен або біль у роті, можуть викликати дискомфорт при пережовуванні твердої їжі. Це може призвести до того, що ваш кіт уникатиме шматочків і злизуватиме лише м'якше желе або підливку. Так їм набагато легше їсти.

Смакові вподобання

Коти часто мають власні вподобання, коли справа доходить до текстури. Желе у вологому кормі має м'яку, гладку текстуру, яку коти із задоволенням злизують. Тверді шматочки можуть бути не такими приємними для котів, які віддають перевагу м'якшій, легшій для поїдання їжі.

Природні інстинкти

У дикій природі коти в першу чергу з'їдають багаті на поживні речовини та насичені вологою частини здобичі. Органи здобичі, які містять багато вологи та поживних речовин, зазвичай є їхнім першим вибором. Желе або підлива у вологому котячому кормі імітує цю вологу текстуру, апелюючи до їхніх природних інстинктів. Можливо, ваш кіт віддає перевагу желе як схожому заміннику цих поживних частин.

Потереба у гідратації

Коти від природи не дуже багато п'ють і часто покладаються на їжу для отримання рідини. Желе або підлива у вологому котячому кормі містить багато вологи, що може допомогти вашому коту підтримувати водний баланс. Одна з теорій полягає в тому, що якщо ваш кіт п'є недостатньо води, він може інстинктивно шукати желе або підливу в їжі, щоб збільшити споживання рідини.

Ваш кіт перебірливий в їжі

Ваш кіт може бути вибагливим у їжі. Він може віддавати перевагу смаку та текстурі желе, а не решті корму. Тому ваш улюбленець може просто не хотіти їсти шматочки м’яса.