Потягування для вашої улюблениці – це не лише задоволення, а й необхідність

Кішки беззаперечно могли б стати чемпіонами з розтяжки, адже вони регулярно розтягують свої м’язи, отримуючи від цього задоволення. Ukr.Media розповідає, чому кішки так часто потягуються.

Давно відомо, що кішки проводять уві сні 12-16 годин впродовж доби, а це вдвічі більше, ніж люди. Під час сну мозок кішки паралізує більшість її м'язів, щоб запобігти фізичному прояву снів, що дає змогу тваринам не впасти під час дрімоти.

Тому, щойно прокинувшись кішки починають потягуватися, щоб активізувати м’язи після тривалого відпочинку. Розтяжка допомагає повернути кров’яний тиск у норму, підвищуючи приплив крові до м'язів і мозку, а також сприяє активному неспанню й уважності. До того ж розтяжка м’язів сприяє виведенню токсинів на кшталт вуглекислого газу і молочної кислоти, що накопичилися в періоди бездіяльності.

Ще одна важлива функція розтяжки – підготовка м’язів до активних рухів. Якщо раптом поблизу кішки пробіжить миша або павук, вона буде готова до кидка. Тому потягування для вашої улюблениці – це не лише задоволення, а й необхідність.