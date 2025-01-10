За словами ветеринарної лікарки Ребекки Макміллан, для більшості котів переноска є незнайомою територією

Для багатьох котів переноска викликає стрес і тривогу. І хоча ваш улюбленець може ніколи не полюбити свою переноску, існують способи знизити його занепокоєння та зробити транспортування більш комфортним і приємним як для нього, так і для вас. PetsRadar розповідає, як правильно привчити кота до переноски.

1. Дайте більше часу

За словами ветеринарної лікарки Ребекки Макміллан, для більшості котів переноска є незнайомою територією.

«Ба більше, переноска веде до місця, з яким у кота може виникнути негативна асоціація, наприклад, до ветеринара», – додає вона.

Деяких котів захитує в транспорті, і оскільки в цей час вони перебувають в переносці, у них знову формується негативна асоціація з нею. Крім того, переноски дуже обмежують свободу рухів, тому ваш кіт не може витягнутися або отримати гарний огляд навколишнього середовища, перебуваючи в них. Це може нервувати тварину, яка зазвичай любить спостерігати. Крім того, переноска може незвично пахнути.

Важливо не приносити переноску з гаража або вільної кімнати лише тоді, коли ви хочете посадити туди свого улюбленця. Замість цього дайте котику достатньо часу, щоб звикнути до неї.

«Ключ до того, щоб навчити вашого кота краще сприймати переноску, полягає в тому, щоб вона завжди була присутня у вашому домі», – резюмує Ребекка Макміллан.

2. Зробіть переноску привабливим місцем для перебування

Наступним кроком є створення максимально затишного простору. Ви ж хочете, щоб коту було приємно в ній перебувати, тож зробіть її теплою та затишною.

«Залиште дверцята відчиненими і покладіть туди улюблені котячі іграшки або ласощі, щоб ваш кіт міг вільно вивчати їх, коли захоче. Також ви можете покласти всередину ковдру або щось, що пахне вашим котом», – каже ветеринарка Ребекка Макміллан.

Якщо ваша переноска має розбірну верхню частину, зараз саме час зняти її і залишити тільки основу, оскільки це заохотить вашого котика блукати туди-сюди без страху опинитися в пастці.

Не намагайтеся змушувати кота спати в переносці, але створіть там максимально комфортну атмосферу, щоб побачити, чи допоможе це йому почуватися більш невимушено, проводячи час у переносці або поруч з нею.

«Все це допомагає сформувати позитивну асоціацію з переноскою, щоб вона стала для кота безпечним місцем. Деякі коти можуть почати використовувати переноску як схованку або ліжко», - підсумовує Макміллан.

3. Розмістіть переноску в соціальній зоні

Один з найкращих способів поглибити позитивну асоціацію вашого кота з переноскою – розмістити її в місці, де він проводить багато часу і відчуває себе найбільш комфортно та безпечно.

4. Використовуйте ласощі

Коли справа доходить до того, щоб привчити вашого котячого друга до переноски, котячі ласощі стануть вашою секретною зброєю. Ви здивуєтесь, як легко можна змусити котика зробити те, чого він не дуже хоче, коли мова йде про їжу. Тому варто використовувати ласощі, щоб полегшити цей процес.

Існує два варіанти, як можна використовувати ласощі, щоб досягнути потрібного результату. По-перше, ви можете класти кілька шматочків ласощів у переноску щодня, поки кошеня звикає до неї, щоб заохотити його наважитися зайти всередину. По-друге, заохочуйте котика ласощами щоразу, коли бачите, що він заходить до переноски з власної волі. Обидва ці методи допоможуть вашому коту асоціювати переноску з позитивним досвідом.

5. Закривайте двері

З часом вам доведеться привчати кота до перебування в закритому просторі, а це означає, що ви будете закривати переноску на короткі проміжки часу, щоб він не зміг вибратися звідти.

Ми рекомендуємо починати з декількох секунд і якщо ваш кіт залишається спокійним протягом 3-5 секунд, негайно відкрийте дверцята переноски і нагородіть його ласощами.

Повторіть цей процес кілька разів протягом декількох днів, поки ваш кіт не зможе спокійно переносити кілька хвилин, коли він буде замкнений у своїй переносці.

6. Виводьте кота на короткі прогулянки в переносці

Після того, як ваш кіт зможе спокійно сидіти в переносці протягом декількох хвилин, ви можете почати прогулюватися з ним по дому на короткі проміжки часу. Це допоможе зробити менш стресовим транспортування вашого улюбленця з точки А в точку Б.

7. Накрийте переноску рушником

Останній крок у процесі ознайомлення – накрийте переноску рушником під час прогулянки з котиком. Котяча морська хвороба дуже поширена, а темрява може допомогти зменшити нудоту.

Ковдра також може допомогти зменшити нервозність, стрес і занепокоєння, які можуть виникнути, коли ви прибудете до місця призначення.