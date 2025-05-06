Щоб відучити кота від ігор з лазером, потрібно поступово скорочувати сесії ігор, а в кінці замінювати промінь на фізичну іграшку

На перший погляд, гра з лазерною указкою здається безпечною розвагою для котів. Проте така активність може завдати шкоди вашому улюбленцю. Ukr.Media розповідає, чому лазерна указка шкодить котам.

Причини, через які лазерна указка небажана:

Незавершений мисливський цикл. Кіт інстинктивно чекає свою «здобич», але не може спіймати промінь. Це викликає у нього фрустрацію. У результаті у 30% улюбленців розвивається нав’язливе вилизування або агресія до господарів. Небезпека для очей. Пряме потрапляння лазера в очі кота пошкоджує сітківку. Перезбудження нервової системи. Такі ігри провокують викид адреналіну, після чого кіт не може заспокоїтись годинами.

Чим можна замінити лазер

Замість лазера краще використовувати вудочки з пір’ям, м’ячики з котячою м’ятою або інтерактивні годівниці. Ці іграшки дозволять тварині реалізувати природні інстинкти та завершити мисливський цикл, впіймавши свою «здобич».

Як відучити кота від лазера?

Щоб відучити кота від ігор з лазером, потрібно поступово скорочувати сесії ігор, а в кінці замінювати промінь на фізичну іграшку. Також купіть вудку з пір’ям та проводьте ігри 10-15 хвилин на день, замість лазера.

Водночас спостерігайте за поведінкою: якщо кіт став спокійнішим, то ви на правильному шляху.