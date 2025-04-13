Ця поведінка, відома як «death wiggle» або «передсмертне виляння»

Перед тим, як стрибнути на здобич або іграшку, кіт часто виконує характерне похитування задньою частиною тіла. Ця поведінка, відома як «death wiggle» або «передсмертне виляння». Cats Protection розповідає, чому кіт виляє хвостом перед стрибком.

Існує багато теорії, чому коти виляють задом перед нападом: