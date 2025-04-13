Чому кішки виляють хвостом перед стрибком: що стоїть за цим рухом
Перед тим, як стрибнути на здобич або іграшку, кіт часто виконує характерне похитування задньою частиною тіла. Ця поведінка, відома як «death wiggle» або «передсмертне виляння». Cats Protection розповідає, чому кіт виляє хвостом перед стрибком.
Існує багато теорії, чому коти виляють задом перед нападом:
Регулювання балансу: Коли коти нападають, вони рухаються, використовуючи обидві свої задні лапи одночасно. Ворушіння задом може дати їм можливість перевірити рівновагу. Це може допомогти їм переконатися, що їхній напад буде точним і ефективним. У них може бути лише один шанс спіймати здобич, тому підготовка – ключ до того, щоб зробити все правильно з першого разу.
Перевірка стабільності поверхні: Коли коти погойдуються, вони рухають задніми лапами вгору-вниз. Це може допомогти їм перевірити, чи земля під ними тверда і достатньо стійка, щоб зістрибнути. Якщо земля нерівна, м'яка або слизька, вони можуть поранитися. Швидке погойдування дає їм можливість відрегулювати опору і отримати краще зчеплення для безпечного злету.
Розминка: Подібно до того, як люди розминаються перед фізичними вправами, похитування задом може допомогти котам підготувати м'язи до великого стрибка. Для котів стрибки – це великий, енергомісткий рух. Похитування може допомогти котам розтягнути м'язи задніх лап, щоб зменшити ризик травм.