Не змушуйте кота пити силоміць – це викличе стрес

Якщо ваш улюбленець рідко підходить до миски з водою або зовсім її ігнорує, не варто одразу панікувати. Часто достатньо змінити підхід, щоб зацікавити кота. Petslike розповідає, що потрібно робити, якщо кіт не п’є воду.

Які можливі причини такої поведінки?

Причин такої поведінки може бути кілька:

Неправильний посуд – пластикові миски можуть псувати смак та аромат води. Несвіжа вода – вибагливий кіт не питиме воду, яка була налита кілька днів тому. Миска з водою стоїть біля корму – в природі коти не п’ють поруч з їжею, то ж і у квартирі можуть ігнорувати воду, якщо вона поряд з кормом. Вологий корм в раціоні або низька спрага – деякі улюбленці отримують достатньо рідини з харчування, тож можуть відмовлятися від пиття саме тому.

Це основні причини, але додатково пам'ятайте: відмова кішки від води у певних випадках свідчить про проблеми зі здоров'ям. Якщо котик не просто мало п'є, а й став млявим, сонливим, має сухі ясна, запишіться до ветеринара.

Як заохотити кота пити більше води?

Щоб ваш улюбленець почав пити більше, спробуйте такі методи:

Обирайте правильний посуд

Замість пластикової миски купіть керамічну, металеву або скляну миску. Посуд з таких матеріалів не вбирає запахи та не змінює смак води. Окрім цього миска повинна бути широка, тому що коти не люблять, коли вуса торкаються країв.

Щоденно змінюйте воду

Потрібно змінювати воду кожен день, щоб вона була свіжою та чистою. Також деякі котики не люблять пити з-під крана, й натомість надають перевагу фільтрованій воді.

Використовуйте фонтанчик для води

Коти надають перевагу проточній воді, оскільки в природі стоячі водойми можуть бути небезпечними. Фонтанчик стимулює інтерес і заохочує пити більше.

Додайте вологий корм до раціону

Якщо ваш кіт їсть лише сухий корм, варто додати вологий корм у раціон, щоб підтримувати необхідний рівень гідратації.

Контролюйте температуру води

Більшість котів люблять прохолодну воду, особливо влітку. Ви можете додати в миску кубики льоду або зберігати воду в холодильнику перед подачею.

Не примушуйте кота пити воду

Не змушуйте кота пити силоміць – це викличе стрес. Якщо він категорично відмовляється від води, споживає занадто малу кількість рідини та з’явилися тривожні симптоми, зверніться до ветеринара для діагностики та лікування можливих захворювань.