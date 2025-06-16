Ветеринари попереджають: високі температури небезпечні як для людей, так і для тварин, особливо для собак

У літню спеку важливо подбати не лише про власне самопочуття, а й про здоров’я домашніх улюбленців. Ветеринари попереджають: високі температури небезпечні як для людей, так і для тварин, особливо для собак. Їхня реакція на спеку може залежати від породи, забарвлення та навіть розміру. Ukr.Media розповідає, як допомогти домашньому улюбленцю пережити спеку.

Коли та як вигулювати собаку у спеку?

Фахівці радять виходити на прогулянку рано вранці або пізно ввечері, коли сонце не настільки активне. Це особливо важливо для дрібних та темних за забарвленням собак, які більш схильні до перегріву. Однак великі породи також перебувають в групі ризику. Тому краще скоротити тривалість вигулу та забезпечити улюбленцю тінь, де він зможе відпочити.

Для профілактики перегріву ви можете використовувати спеціальні охолоджувальні килимки або попони, але робити це потрібно обережно, щоб не допустити переохолодження. Також не варто обливати тварину холодною водою просто на вулиці, адже це може викликати шокову реакцію.

Як допомогти коту та маленьким домашнім тваринам?

За словами лікарів коти перегріваються на сонці рідше, завдяки нижчій фізичній активності. Проте важливо не створювати в приміщенні «парникового ефекту»: якщо встановлені захисні решітки, двері та вікна варто відчиняти, даючи змогу улюбленцю самостійно вибрати прохолодне місце.

А маленькі домашні тварини, такі як хом’яки або птахи, в спекотний період потребують особливої уваги. В умовах спеки їм необхідно створити тінь та забезпечити доступ до води, а також уважно стежити за умовами, в яких перебувають їхні улюбленці.

Як розпізнати перегрів і що робити?

Ознаками перегріву можуть бути слабкість, тремтіння, рясна слинотеча, затуманений погляд та навіть втрата свідомості. У таких випадках ветеринари радять негайно перенести тварину в прохолодне приміщення, дати їй води та зволожити шерсть. Проте якщо стан не покращується, необхідно звернутися до ветеринара.