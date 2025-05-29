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Якщо ви звикли щовечора вигулювати собаку навколо кварталу за одним і тим же маршрутом, можливо, настав час щось змінити

Прогулянки – важлива частина життя собаки. Вони не лише забезпечують фізичну активність, а й дають змогу собаці вивчати світ навколо. Проте якщо ваші щоденні прогулянки стали нудною рутиною, ви можете урізноманітнити їх. Pet MD розповідаю, як додати нових вражень у ваші прогулянки на свіжому повітрі. Як урізноманітнити прогулянки з собакою? Дозвольте своєму собаці приймати рішення. Якщо ви звикли щовечора вигулювати собаку навколо кварталу за одним і тим же маршрутом, можливо, настав час щось змінити. Адже зміна маршруту прогулянки дозволяє собаці познайомитися з новими запахами та новими пейзажами. Використовуйте ласощі. Якщо ви візьмете з собою на прогулянку ласощі для дресирування, це може стимулювати взаємодію між вами та вашим улюбленцем і допоможе оживити прогулянку. Гуляйте в новому місці. Окрім зміни маршруту вигулу собаки у вашому районі або біля вашого будинку, подумайте про те, щоб сісти в машину і поїхати в абсолютно нове місце для прогулянок з собакою на вихідних. Змініть темп. Якщо ви звикли йти з однією швидкістю від початку до кінця, подумайте про зміну темпу прогулянки з собакою. Включіть тренування для веселої взаємодії. Власники домашніх улюбленців повинні розглядати прогулянки як сприятливий час для спілкування зі своїми собаками та тренувань у веселій атмосфері. Спробуйте робити прості речі, наприклад, попросити собаку сидіти, а потім дати йому ласощі – це простий спосіб взаємодіяти з собакою і зробити прогулянку приємнішою для всіх її учасників. Змініть партнера для вигулу. Якщо у вашій родині собаку завжди вигулює одна й та сама людина, подумайте про те, щоб передати повідець іншому члену сім'ї. Спробуйте групову прогулянку з іншими собаками. Якщо ваш собака соціальний і доброзичливий, спільні прогулянки з іншими собаками по сусідству можуть принести йому ще більше задоволення від вигулу.

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