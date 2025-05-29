Існують різні типи сезонної алергії у котів, а реакції на них можуть відрізнятися

Коти можуть мати сезонну алергію, як і люди, проте все ж ці хвороби відрізняються. Pet MD розповідає, що таке сезонна алергія і чому вона виникає у котів.

Що таке сезонна алергія у котів?

Сезонна алергія у котів також називається «атопічним дерматитом» або «атопією» і часто є наслідком генетичного дефекту бар'єрної системи шкіри, що дозволяє більшій кількості алергенів проникати всередину і викликати такі ефекти, як свербіж і подряпини, а також вторинні шкірні та вушні інфекції.

Алергію на навколишнє середовище часто відрізняють від інших алергій через її сезонність (викликає симптоми навесні та влітку), передбачуваність (за допомогою моніторингу кількості пилку), постійність у проявах з року в рік і погіршення з плином часу.

Типи сезонної алергії у котів

Існують різні типи сезонної алергії у котів, а реакції на них можуть відрізнятися. Сезонна алергія та пов'язані з нею симптоми зазвичай вперше проявляються у віці 1-3 років, починаючи з весняних і літніх місяців, але потім виникають цілий рік, поступово погіршуючись з віком кота. Деякі з найпоширеніших причин сезонної алергії включають:

Лупу. Пилові та зернові кліщі. Цвілеві грибки/спори. Пилок. Деякі трави та дерева. Бур'яни.

Причини сезонної алергії у котів

Алерген – це чужорідна речовина або матеріал, що викликає імунну реакцію (алергію). Симптоми алергічної реакції варіюються від легких до важких і можуть навіть загрожувати життю.

Алергени можна вдихати, ковтати або безпосередньо контактувати зі шкірою – це найпоширеніша причина алергії. Коти часто мають алергію через генетичний дефект шкірного бар'єра, який робить шкіру більш проникною і, таким чином, схильною до поглинання більшої кількості алергенів, на які потім реагує імунна система.