Коти дуже люблять вилизувати не тільки себе, а й багато інших речей або навіть господарі

Багато власників котів помічали дивну звичку своїх улюбленців – лизати пластикові пакети. Live Science розповідає, чому котам так подобається облизувати пакети та звідки така поведінка взялась.

Коти дуже люблять вилизувати не тільки себе, а й багато інших речей або навіть господарів. «Кожна кішка має свої особливі пристрасті», – говорить доктор Ніколас Додман, професор з поведінки тварин в Університеті Тафтса і ветеринар, який вивчає поведінку тварин вже понад 30 років.

Одна з теорій полягає в тому, що така поведінка пов’язана з бажанням кота смоктати щось, як молоко в матері у дитинстві. Сіамські коти найбільш схильні до такого: це порода, яка найдовше знаходиться поруч з матір'ю.

«Вони хотіли б залишатися з мамами й смоктати молоко 12 або навіть 14 тижнів. Але їх відлучають від матері вже на дев’ятому тижні, і в них усе ще залишається інстинкт смоктання», – пояснює Ніколас Додман.

Докторка Валері Тайнс, ветеринарка, яка спеціалізується на поведінці тварин, менш впевнена в теорії відлучення, оскільки вона ще не була доведена експериментально. Але вона погоджується, що смоктання пластику є своєрідним способом самозаспокоєння для котів, подібно до того, як немовлята смокчуть свій великий палець.

Щодо того, чи небезпечно лизати пластик, Тайнс не турбується.

«Якщо кіт завжди лизав незвичні речі ще з дитинства, і він не робить цього протягом більшої частини дня, не варто хвилюватися з цього приводу, поки кіт не захоче з’їсти це», – каже вона.

Якщо кіт їсть пластик або щось інше, що не є їжею, це є серйозною проблемою та може свідчити про розлад. Слід обовʼязково звернутися до ветеринара, адже неїстівні предмети можуть застрягти в кишківнику, через що, можливо, доведеться оперувати улюбленця.