Якщо ніс довго залишається сухим та гарячим, це може бути ознакою хвороби

У здорового кота ніс зазвичай вологий та прохолодний – це нормальний фізіологічний стан. Проте іноді господарі можуть помітити, як ніс у котика стає сухим та теплим, що викликає занепокоєння. Ukr.Media розповідає, чому у вашого улюбленця може бути сухий ніс.

Якщо ніс став теплим та сухим після сну або активних ігор, то приводів для занепокоєння немає. Проте важливо постерігати, як швидко він повертається в норм та чи змінюється поведінка тварини. Тимчасова сухість носа після ігор, сну чи перебування на сонці – звичайне явище. Головне, щоб ніс вашого улюбленця швидко повернувся до свого природного стану.

Проте, за словами експертів, якщо ніс довго залишається сухим та гарячим, це може бути ознакою хвороби. Тривала сухість та підвищена температура носа може бути симптомом різних захворювань, таких як зневоднення, лихоманка, інфекції тощо.

Також звертайте увагу на колір носа. У здорових котів він має бути рожево-білим. Блідість або синюшність можуть свідчити про анемію (зниження рівня гемоглобіну в крові) або інших проблем з кровообігом і насиченням крові киснем.