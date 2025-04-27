Коти можуть муркотіти, коли хочуть отримати те, що їм хочеться

Муркотіння котів – один із наймиліших звуків, які вони видають. Хоча більшість людей сприймає його як ознаку щастя або задоволення, насправді все набагато складніше. Live Science розповідає, чому коти муркочуть.

«Це одна з тих форм поведінки, яку ми здебільшого розуміємо, але не до кінця. Муркотіння, швидше за все, рефлекторне, як дихання», – сказав Мікель Дельгадо, сертифікований консультант з котячої поведінки з Feline Minds.

Так, зазвичай, коти муркочуть, коли їм добре. Проте вони можуть муркотіти й з інших причин, одна з яких пов’язана з виживанням: кошенята народжуються сліпими та глухими, тому починають муркотіти через кілька днів після народження. У дикій природі муркотіння безпечне, оскільки воно тихе, тож хижаки навряд чи його почують. Спочатку муркотіння допомагає кошенятам триматися ближче до матері, розповідає докторка Кейт Андерсон, ветеринарка та професорка Корнелльського університету.

«Вони фактично знаходять свою маму завдяки муркотінню, а мама перевіряє їх, а потім муркоче у відповідь», – говорить Андерсон.

У дорослому віці коти також продовжують муркотіти, особливо з іншими котами, коли доглядають один одного. Домашні коти муркочуть біля знайомих людей і собак. Також вони муркочуть, коли відпочивають, їдять або насолоджуються часом, проведеним на самоті.

Окрім цього, коти можуть муркотіти, коли хочуть отримати те, що їм хочеться. Здебільшого муркотіння – це рефлекс, але муркотіння може бути й навмисним. Згідно з дослідженням 2009 року, опублікованим у журналі Current Biology, коти використовують специфічне «прохальне муркотіння», щоб попросити їжу або підштовхнути людину встати з ліжка. Це муркотіння змішується з вищими частотами, які нагадують дитячий плач.

«Коли люди чують, як коти голосно муркочуть, використовуючи прохальне муркотіння – вони сприймають це як щось термінове», – каже Андерсон.

Також коти можуть муркотіти коли перебувають у стані стресу. Кейт Андерсон вважає, що муркотіння може бути механізмом самозаспокоєння котів, коли вони хворіють або налякані.