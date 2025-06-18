Це створює незручності для власників та може свідчити про проблеми зі здоров’ям чи струс у тварини

Мічення території – поширена проблема, з якою стикаються власники котів. Проте навіть після стерилізації деякі коти можуть продовжувати залишати мітки у квартирі. Це створює незручності для власників та може свідчити про проблеми зі здоров’ям чи стрес у тварини. DomKo House розповідає, як відучити кота мітити територію.

Чому кіт мітить територію?

Основні причини – це інстинктивна поведінка, стрес та тривога, бажання позначити свою територію або хвороби. Ба більше навіть кастрований кіт може мітити територію, якщо відчуває загрозу, наприклад, через появу нової тварини, переїзд або інші зміни в будинку.

Що робити, щоб кіт припинив мітити?

Стерилізація та кастрація

Це найдієвіший спосіб запобігти міткам у котів. Після процедури рівень гормонів, що стимулюють таку поведінку, знижується. Важливо провести операцію до досягнення статевої зрілості (зазвичай у віці 6-8 місяців). Але якщо ваш вихованець вже почав мітити, кастрація все одно може допомогти, але вам знадобиться більше часу, щоб виправити звичку.

Мінімізація стресу

Потрібно створити комфортні умови для вашого вихованця. Уникайте різких змін у квартирі, забезпечте йому особистий прості та доступ до своїх речей. Якщо кіт мітить у квартирі через стрес, ви можете використовувати спеціальні феромонні дифузори, які заспокоюють тварин.

Прибирання та усунення запахів

Ретельно очищайте забруднені ділянки за допомогою спеціальних засобів, які усувають запах сечі. Звичайні мийні засоби можуть не впоратися із запахом, а тварина продовжить мітити.

Забезпечте індивідуальний простір

Якщо у вас кілька тварин, краще переконатися, що у кожного з них є свої миски, лотки та спальні місця. Це допоможе знизити імовірність конфліктів та територіальних суперечок.

Підвищення активності та уваги

Коти можу іноді мітити через нудьгу. Для цього варто встановити ігрові комплекти, кігтеточки та приділяйте час активним іграм з улюбленцем.

Корекція поведінки

Якщо ви побачили, як кіт мітить, не кричіть та не карайте його. Замість цього постарайтеся відвернути його шумом або киньте м’який предмет поруч. Після цього перенаправте його увагу на іграшки або ласощі.