У першу ніч після операції варто бути поруч із кішкою та слідкувати за нею

Після стерилізації кішка потребує особливої турботи та відновлення. Purina пояснює, як правильно доглядати за улюбленицею, щоб вона швидко повернулась до звичного життя.

Як допомогти кішці відновитися після стерилізації?

Попри те, що стерилізація вважається важливою операцією, ризик ускладнень є низьким. Вашу кішку, як правило, можна забрати додому через декілька годин після операції.

У перший день після операції ваша кішка може деякий час бути млявою та сонною й апатично., проте дуже скоро вона повернеться у свій нормальний стан. Проте варто пам’ятати, що стерилізація складніша процедура, ніж кастрація, внаслідок чого і часу на відновлення вашої кішки потрібно більше.

У першу ніч після операції варто бути поруч із кішкою та слідкувати за тим, щоб тваринка не стрибала на меблі – адже це може спричинити розходження швів. Також краще не виводити кішку на вулицю протягом 10 днів, доки лікар цього не дозволить.

Що робити зі швами?

Після операції ветеринарний лікар повинен дати протизапальні та знеболювальні засоби, які потрібно буде давати кішці протягом приблизно 3 днів після операції або за рекомендацією лікаря.

Окрім цього вашій кішці доведеться носити спеціальний захисний конусоподібний комір, який не дозволить їй розчесати або роздряпати шви, накладені після операції. А через 3 та 10 днів після операції ветеринар проведе плановий огляд кішки.

Якщо в процесі операції використовувалися шовні нитки, які не розсмоктуються, то ветеринарний лікар повинен призначити дату, коли вашій кішці зніматимуть шви. Як правило, це відбувається через 7-20 днів після операції.