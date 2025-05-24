Алергія, інфекція, пил: чому у кошенят закисають очі і що з цим робити
Якщо у кошеняти закисають очі, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям. Ця проблема може бути спричинена різними факторами та потребує негайної уваги. Purina розповідає, чому у кошеняти можуть закисати очі та коли необхідно звернутися до ветеринара.
Причини, за якими закисають очі у кота
Причини можуть бути різними, але найчастіше це:
- Інфекції. Бактеріальні інфекції, які можуть спричиняти сильне подразнення та виділення з очей. А також вірусні, такі як герпесвірусна інфекція, можуть стати причиною закисання очей у кошенят.
- Алергії. Пилок або інші алергени можуть викликати запалення очей.
- Механічні пошкодження. Травми або попадання сторонніх речей можуть спричиняти подразнення.
- Кон'юнктивіт. Запалення кон'юнктиви, що часто супроводжується почервонінням та виділеннями, теж є причиною закисання очей.
Коли необхідно звертатися до ветеринара
Якщо виділення з очей не зникають через понад три дні, очі почервоніли та набрякли, а кошеня постійно тре очі – це привід звернутися до ветеринара. Якщо у кошеняти додатково спостерігаються наступні симптоми разом із закисанням очей, це може вказувати на серйозніші проблеми:
- Зниження апетиту – може свідчити про загальне погіршення стану здоров'я.
- Летаргія – кошеня виглядає млявим та втомленим.
- Втрата ваги – швидке зниження ваги може бути ознакою інфекції або іншого захворювання.
- Проблеми з диханням – важке або шумне дихання може вказувати на респіраторні інфекції.
Будь-яке лікування залежатиме від діагнозу: може знадобитися промивання очей або використання мазей або антигістамінних препаратів.