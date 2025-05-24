Якщо виділення з очей не зникають через понад три дні, очі почервоніли та набрякли – це привід звернутися до ветеринара

Якщо у кошеняти закисають очі, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям. Ця проблема може бути спричинена різними факторами та потребує негайної уваги. Purina розповідає, чому у кошеняти можуть закисати очі та коли необхідно звернутися до ветеринара.

Причини, за якими закисають очі у кота

Причини можуть бути різними, але найчастіше це:

Інфекції. Бактеріальні інфекції, які можуть спричиняти сильне подразнення та виділення з очей. А також вірусні, такі як герпесвірусна інфекція, можуть стати причиною закисання очей у кошенят. Алергії. Пилок або інші алергени можуть викликати запалення очей. Механічні пошкодження. Травми або попадання сторонніх речей можуть спричиняти подразнення. Кон'юнктивіт. Запалення кон'юнктиви, що часто супроводжується почервонінням та виділеннями, теж є причиною закисання очей.

Коли необхідно звертатися до ветеринара

Якщо виділення з очей не зникають через понад три дні, очі почервоніли та набрякли, а кошеня постійно тре очі – це привід звернутися до ветеринара. Якщо у кошеняти додатково спостерігаються наступні симптоми разом із закисанням очей, це може вказувати на серйозніші проблеми:

Зниження апетиту – може свідчити про загальне погіршення стану здоров'я. Летаргія – кошеня виглядає млявим та втомленим. Втрата ваги – швидке зниження ваги може бути ознакою інфекції або іншого захворювання. Проблеми з диханням – важке або шумне дихання може вказувати на респіраторні інфекції.

Будь-яке лікування залежатиме від діагнозу: може знадобитися промивання очей або використання мазей або антигістамінних препаратів.