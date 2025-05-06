Якщо кішка регулярно п’є з унітаза, вона піддається ризику поступового отруєння хімічними сполуками

Кішки відомі своєю допитливістю та демонструвати незвичну поведінку, яка може шокувати господарів. Одним з таких проявів є пиття води з унітаза, що може призвести до проблем зі здоров’ям. Ukr.Media розповідає, чим загрожує кішці пиття води з унітаза.

Чому кішка п’є з унітаза?

Кішки можуть пити з унітаза через кілька причин:

Пошук свіжої води: кішки віддають перевагу прохолодній та чистій воді. Тому ваш улюбленець може почати шукати альтернативні джерела, якщо вода в мисці вже не така свіжа. Інстинктивна поведінка: у природі коти уникають стоячої води, оскільки вона може бути забруднена. Тому унітаз, особливо після змиву, може здаватися їм більш «природним» джерелом. Проста цікавість: якщо кішка спостерігала за рухом води в унітазі, їй може бути цікаво взаємодіяти з цим об’єктом. Підвищена спрага: якщо улюбленець почав пити більше звичайного, це може бути симптомом деяких захворювань.

Чим небезпечна вода з унітаза?

Пиття води з унітаза становить небезпеку з кількох причин: