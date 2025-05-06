Хімія, бактерії, отруєння: чому коту не можна пити воду з унітаза
Якщо кішка регулярно п’є з унітаза, вона піддається ризику поступового отруєння хімічними сполуками
Кішки відомі своєю допитливістю та демонструвати незвичну поведінку, яка може шокувати господарів. Одним з таких проявів є пиття води з унітаза, що може призвести до проблем зі здоров’ям. Ukr.Media розповідає, чим загрожує кішці пиття води з унітаза.
Чому кішка п’є з унітаза?
Кішки можуть пити з унітаза через кілька причин:
- Пошук свіжої води: кішки віддають перевагу прохолодній та чистій воді. Тому ваш улюбленець може почати шукати альтернативні джерела, якщо вода в мисці вже не така свіжа.
- Інстинктивна поведінка: у природі коти уникають стоячої води, оскільки вона може бути забруднена. Тому унітаз, особливо після змиву, може здаватися їм більш «природним» джерелом.
- Проста цікавість: якщо кішка спостерігала за рухом води в унітазі, їй може бути цікаво взаємодіяти з цим об’єктом.
- Підвищена спрага: якщо улюбленець почав пити більше звичайного, це може бути симптомом деяких захворювань.
Чим небезпечна вода з унітаза?
Пиття води з унітаза становить небезпеку з кількох причин:
- Бактерії та віруси. Навіть якщо туалет виглядає чистим, на його поверхні можуть знаходитись шкідливі мікроорганізми.
- Залишки побутової хімії. Засоби для чищення, що містять хлор та аміак, можуть викликати отруєння, подразнення слизових і запалення внутрішніх органів.
- Вплив токсичних речовин. Якщо кішка регулярно п’є з унітаза, вона піддається ризику поступового отруєння хімічними сполуками.
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