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Якщо ви помітили, що ваш кіт став ходити повсюди за вами, хоча цього раніше не робив, варто звернутись до ветеринара

Коти відомі своєю незалежністю, проте деякі з ним можуть постійно слідувати за своїми власниками по дому. Cats Protection розповідає, чому коту так подобається ходити за вами. Зазвичай старші коти ходять за своїми господарями повсюди. Молоді коти часто занадто зайняті дослідженням або іграми, щоб цікавитися тим, що ми робимо. Якщо ви помітили, що ваш кіт став ходити повсюди за вами, хоча цього раніше не робив, варто звернутись до ветеринара. Він зможе переконатися, що немає медичних причин для такої зміни поведінки. Чому ваш кіт всюди ходить за вами? Потреба в увазі: якщо ваш кіт ходить за вами, особливо якщо ви щойно повернулися додому після тривалої відсутності, можливо, він хоче трохи метушні та уваги з вашого боку. Спробуйте погладити його або пограти з ним. Він голодний: ще одна причина, чому ваш кіт може ходити за вами, полягає в тому, що він голодний і хоче, щоб ви його нагодували. Йому потрібна компанія: якщо у вас з вашим улюбленцем є сильний зв’язок, він буде слідкувати за вами, тому що він хоче бути поруч та бачити чим ви займаєтесь. Йому нудно: якщо ваш кіт не отримує достатньої стимуляції впродовж дня, слідування за вами може бути ознакою того, що йому нудно. Наприклад, він не має можливості полювати або гратися.

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