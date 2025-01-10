З віком у кішок змінюється не лише здоров'я та активність, а й відтінок шерсті

Відтінки шерсті та забарвлення в котів бувають найрізноманітнішими – від рівномірного чорного до плямистого. Проте трапляється, що за короткий проміжок часу шерсть змінює свій колір: стає темнішою чи світлішою. Ukr.Media розповідає про основні причини, чому колір шерсті у котів може змінитися.

Раціон

Усім відомо, що раціон хвостатого друга безпосередньо впливає на його здоров'я, але не всі знають, що корм може вплинути й на колір шерсті.

Все добре, якщо:

Після зміни корму шерсть змінила свій відтінок. Шерсть стала темніша або світліша. Тон шерсті став більш насиченим або блідим.

Заводчики котів чудово знають це правило, тому вони суворо дотримуються правильного раціону.

Вплив сонячних променів

Якщо кіт проводить багато часу на сонці, то не варто дивуватися, якщо відтінок шерсті змінився. Під впливом сонця шерсть може пожовтіти або порудіти. Від сонячних променів ми отримуємо цінний компонент – вітамін D, але ультрафіолет здатний чинити агресивний вплив на пігмент волосків шерсті котів. При тривалому перебуванні під сонячними променями шерсть також може потьмяніти.

Погодні умови

У багатьох кішок шерсть змінює свій відтінок при зміні пір року, часто це відбувається взимку і влітку.

Найчастіше шерсть змінює свій відтінок у наступних частинах тіла кішки:

мордочці;

вухах;

лапах;

хвості.

Вікові особливості

З віком у кішок змінюється не лише здоров'я та активність, а й відтінок шерсті. Змінитися окрас шерсті у кішки може не тільки в похилому віці (8-12 років), але й у більш ранньому (4-5 років).

Стрес

Для кішки небажаний стрес, тим більше коли вона виношує кошенят. Але якщо все ж кішка переживала або нервувала під час вагітності, то у неї можуть народитися димчасті кошенята.

У міру дорослішання димчастий колір кішок може змінюватися на інший відтінок. Наприклад, кішка зі світлою шубкою може поміняти відтінок шерсті на темний.