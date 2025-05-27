Коли подібне втручання є плановим, неускладненим та вік тварини до 8-10 років, то її зазвичай одразу після операції віддають власнику

Кастрація кота – це просте втручання, але правильний догляд після процедури критично важливий для швидкого та якісного відновлення вашого улюбленця. Homefood розповідає, як доглядати за котом після кастрації.

Як доглядати за котом після кастрації?

Коли подібне втручання є плановим, неускладненим та вік тварини до 8-10 років, то її зазвичай одразу після операції віддають власнику. Проте в деяких випадках улюбленця залишають на 2-6 годин в лікарні з метою обсервації виходу з наркозу.

Вихід з наркозу залежно від типу препарату може бути різний: від 20 хвилин до 6-9 годин, але про це вас повинен обов’язково проінформувати лікар. Коти здебільшого отримують меншу дозу седативних засобів, аніж кішки.

Котам видаляють сіменники (статеві залози – яєчка). Це досить нескладна маніпуляція з мінімальним операційним доступом (розтином). Рана загоюється самостійно протягом 3-5 днів в середньому. Проте потрібно проконсультуватися з лікарем, щоб він повідомив, скільки днів буде загоюватися рана у вашому випадку. Якщо кіт дуже цікавиться раною та намагається її вилизувати, варто одягнути на нього захисний комір на певний період за рекомендацією ветеринара. Це збереже місце втручання від надмірного вилизування та, як наслідок, інфікування.

Також планові втручання вимагають іноді нетривалої антибіотикотерапії. Тварина отримує одразу після операції пролонгований антибактеріальний засіб або власник дає таблетки/ін’єкції 3-4 доби після втручання за призначенням ветеринара. Знеболювальні препарати не варто давати котам без обговорення цього моменту з лікарем.

При правильно проведеній операції без ускладнень пити тварина може вже через кілька годин після маніпуляції, а їсти – на наступний день. Варто давати коту такий корм, до якого він звик, але через 2-3 тижні, проконсультувавшись з лікарем, можна повільно почати переводити улюбленця на раціон для стерилізованих котів: видалення статевих залоз змінює обмін речовин, через що кіт може набрати вагу на звичайному кормі.