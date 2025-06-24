Щоб убезпечити улюбленця, важливо створити комфортні умови та слідкувати за його станом

У спекотну погоду коти, як і люди, страждають від перегріву. Щоб убезпечити улюбленця, важливо створити комфортні умови та слідкувати за його станом. «24 канал» розповідає, як допомогти коту пережити спеку.

Як допомогти коту пережити спеку?

Експерти зазначають, що коти загалом здатні переживати спеку та холод самостійно, втім у спеку допомагати потрібно котикам, які мають хронічні захворювання. Підвищена температура може загострити наявні проблеми зі здоров’ям, створюючи значні ризики для улюбленців.

Найчастіше від спеки страждають коти, які:

Мають зайву вагу. Страждають на серцево-судинні хвороби. Старшого віку. Брахіцефали. Короткошерсті або безшерсті породи. Перські та екзоти.

Що потрібно робити власникам?

Для того, щоб кіт не перегрівався, йому потрібно забезпечити постійний доступ до води та змінювати її щодня. Частіше давайте коту вологий корм або розмочуйте сухий, але залишки корму в мисці потрібно одразу викидати, оскільки через спеку їжа швидко псується.

Також не можна голити кота, адже підшерстя забезпечує природну вентиляцію та захищає улюбленця від перегріву. Натомість ви можете регулярно розчісувати кота.

Щоб допомогти коту краще пережити спеку, ви можете придбати йому охолоджувальний килимок.

Щоб кімната, де спить кіт, менше нагрівалась, закривайте її шторами, а також провітрюйте приміщення. Якщо коту спекотно, ви можете змочити йому водою подушечки лап та живіт.