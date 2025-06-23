Кіт п'є значно більше води, ніж зазвичай: серйозний симптом небезпеки для здоровʼя
Якщо ваш кіт почав пити значно більше води, ніж зазвичай, не варто ігнорувати таку зміну. Надмірна спрага може бути можливим симптомом проблем зі здоров’ям, які потребують уваги. PetMD розповідає, чому ваш кіт може почати пити більше води, ніж зазвичай.
Скільки води повинні пити коти щодня?
Перш ніж дізнатися, чи п'є ваш кіт більше, ніж зазвичай, вам потрібно знати, який нормальний діапазон щоденного споживання води для кота. Коти зазвичай випивають близько 110 мл води на кожні 2,5 кг ваги тіла. Отже, кіт вагою 4,5 кг зазвичай випиває близько 225 мл води щодня.
Більші та дуже активні коти п'ють більше, ніж менші або неактивні коти. Деякі коти просто за своєю природою п'ють не дуже багато, тоді як інші п'ють частіше.
Також варто звернути увагу на те, чим ви годуєте кота – сухим чи вологим кормом. Коти, які їдять сухий корм, п’ють більше, щоб компенсувати нестачу води в їжі. А вологий чи консервований корм містить багато вологи, тому коти, як правило, п’ють менше.
Коти можуть пити більше води, коли на вулиці спекотно. Але як тільки погода стане прохолоднішою, норма води повинна повернутись до звичної.
Чому кіт може пити багато води?
Існує кілька поширених причин, чому ваша кішка може відчувати спрагу сильніше, ніж зазвичай:
- Проблеми з нирками. Найпоширенішою причиною, чому дорослі кішки починають надмірно пити та мочитися, є те, що стан їхніх нирок починає погіршуватись. Нирки відповідають за фільтрацію крові та вироблення сечі. З віком у кішок функція нирок знижується. В результаті частина води в крові не фільтрується належним чином, тому більше рідини перетворюється на сечу. Це призводить до зневоднення. Якщо ви помітили, що ваш старший кіт більше п'є та мочиться, особливо якщо він втрачає вагу, погано їсть або демонструє зміни в характері, саме час записатися на огляд і, можливо, на скринінг нирок.
- Гіпертиреоз та захворювання печінки. Ці захворювання частіше зустрічаються у котів середнього або старшого віку. Коти з гіпертиреозом зазвичай постійно голодні та втрачають вагу, тоді як коти із захворюваннями печінки зазвичай мають менший апетит.
- Діабет. Дуже поширена причина надмірного пиття та сечовипускання у дорослих та літніх котів. При діабеті підшлункова залоза не виділяє достатньо інсуліну для контролю рівня цукру в крові. Зі зростанням рівня цукру в крові кішка відчуває спрагу і потребує частішого мочіння. Діагностувати діабет у кота потрібно якомога раніше, щоб його можна було лікувати. Зволікання з терапією може призвести до серйозних і потенційно небезпечних для життя наслідків.
- Інфекції сечовивідних шляхів. ІСШ також можуть змусити кота пити більше води. Вони найчастіше зустрічаються у котів молодшого та середнього віку. Коти з ІСШ можуть бути неспокійними та відчувати дискомфорт. Якщо ви помітили ці ознаки, негайно відведіть кота до ветеринара.
- Побічний ефект ліків. Деякі ліки, такі як стероїди та діуретики, також можуть змусити кота пити більше. Якщо вашому коту призначили новий препарат, уточніть у ветеринара, чи є підвищена спрага відомим побічним ефектом.