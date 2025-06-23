Надмірна спрага може бути можливим симптомом проблем зі здоров’ям, які потребують уваги

Якщо ваш кіт почав пити значно більше води, ніж зазвичай, не варто ігнорувати таку зміну. Надмірна спрага може бути можливим симптомом проблем зі здоров’ям, які потребують уваги. PetMD розповідає, чому ваш кіт може почати пити більше води, ніж зазвичай.

Скільки води повинні пити коти щодня?

Перш ніж дізнатися, чи п'є ваш кіт більше, ніж зазвичай, вам потрібно знати, який нормальний діапазон щоденного споживання води для кота. Коти зазвичай випивають близько 110 мл води на кожні 2,5 кг ваги тіла. Отже, кіт вагою 4,5 кг зазвичай випиває близько 225 мл води щодня.

Більші та дуже активні коти п'ють більше, ніж менші або неактивні коти. Деякі коти просто за своєю природою п'ють не дуже багато, тоді як інші п'ють частіше.

Також варто звернути увагу на те, чим ви годуєте кота – сухим чи вологим кормом. Коти, які їдять сухий корм, п’ють більше, щоб компенсувати нестачу води в їжі. А вологий чи консервований корм містить багато вологи, тому коти, як правило, п’ють менше.

Коти можуть пити більше води, коли на вулиці спекотно. Але як тільки погода стане прохолоднішою, норма води повинна повернутись до звичної.

Чому кіт може пити багато води?

Існує кілька поширених причин, чому ваша кішка може відчувати спрагу сильніше, ніж зазвичай: