Існує кілька способів, які можуть допомогти вам дати коту таблетки так, щоб він їх проковтнув

Дати коту таблетку – завдання не з простих. Більшість котів не хочуть ковтати ліки, вириваються або навіть дряпаються. Проте іноді це необхідно для здоров’я улюбленця. На щастя, існує кілька хитрощів, які допоможуть впоратися із ситуацією без зайвого стресу. УНІАН розповідає, як правильно дати кішці таблетки, щоб вона їх з’їла та не виплюнула.

Як правильно давати коту ліки?

Візьміть таблеткодавач.

Це спеціальний пристрій, який нагадує шприц. Таблетку поміщають у пристрій, а потім вдавлюють коту в рот. Проте вихованця доведеться тримати, а потім змусити проковтнути ліки, тому цей спосіб не підійде для котів та кішок, яких важко втримати.

Подрібніть та змішайте з кормом.

Це один з перевірених часом способів, як дати коту таблетку, якщо він не хоче ковтати її. Потрібно подрібнити таблетку в порошок та змішати з вологим кормом. Постарайтесь зробити так, щоб ваш улюбленець був голодним і з’їв їжу, навіть не помічаючи, що з нею щось не так.

Проте є один важливий момент: не всі ліки можна подрібнювати, тому напередодні порадьтесь з ветеринаром.

Розчиніть таблетки у воді.

Іноді трапляється так, що хворий кіт відмовляється від їжі, тому ліки можна подрібнити, а потім розчинити у воді. Поїти, можливо, доведеться насильно, закутавши улюбленця в ковдру.

Сховайте таблетку в ласощах.

Ви можете сховати пігулку в спеціальних ласощах, які можна знайти в зоомагазинах. Такі ласощі мають невеликий отвір, куди вставляється пігулка. Спочатку кішці потрібно дати ласощі без ліків, а потім у процесі непомітно підсунути ласощі з таблеткою.