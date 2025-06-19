Деякі коти можуть подружитись за кілька днів, проте цей процес може розтягнутися на кілька тижнів або навіть місяців

Знайомство двох котів в одному домі не завжди проходить гладко. Навіть якщо ви очікуєте, що тварини швидко потоваришують, у більшості випадків їм знадобиться час та допомога. DomKo House розповідає, як знизити рівень стресу та уникнути конфліктів між двома котами.

Як подружити двох котів?

Підготовка до зустрічі.

Перед тим, як привести нового улюбленця в будинок, важливо провести підготовчу роботу. Це дасть змогу знизити стрес для обох котів. Важливо робити це у вихідний день або в той час, коли у вас є можливість провести час вдома, щоб спостерігати за взаємодією тварин. Також варто підготувати для нового кота окремий простір, де він зможе спокійно адаптуватися до нового дому. Наприклад, це може бути окрема кімната, де кіт перебуватиме перший час. Не забудьте обладнати її предметами першої потреби: мисками, лотком, іграшками та кігтеточкою.

Початкова адаптація нового кота.

Нового улюбленця потрібно принести в будинок у переносці або коробці з отворами. Залиште двері між кімнатами відкритими, а вікна – закритими. Переноску потрібно залишити відкритою, щоб кіт міг вийти з неї самостійно. Не поспішайте відразу знайомити котів. Перший час новий кіт повинен залишатися у своєму окремому просторі. Це допоможе йому звикнути до нових запахів і звуків, не стикаючись віч-на-віч з іншим котом.

Також коти дуже часто орієнтуються на запахи. Почніть поступово обмінюватися предметами, які були у котів, наприклад ковдрами чи іграшками. Це дасть змогу котам поступово звикнути до нових запахів.

Перше знайомство.

Почніть з візуального знайомства через прочинені двері або решітку. Це допоможе їм побачити один одного, не маючи можливості вступити у фізичний контакт. Якщо ви помітили, що коти показують свій інтерес без агресії, можна продовжувати знайомство.

Потім потрібно робити короткі зустрічі, якщо ви відчуєте, що коти готові. Але важливо, щоб у цей час обидва коти були спокійні, а ви могли втрутитися в разі конфлікту.

Винагороджуйте своїх улюбленців за спокійну поведінку, адже це допоможе асоціювати один одного з чимось приємним. Ласощі, погладжування та добрі слова допоможуть створити позитивні асоціації.

Запобігання можливих конфліктів.

Щоб уникнути конфліктів, важливо спочатку розташувати миски з їжею та лотки в різних місцях. Щойно вихованці подружаться, миски можна буде поставити поруч.

Дуже важливо забезпечити кожному вихованцеві своє окреме місце для відпочинку, щоб вони могли заховатися та відчувати себе в безпеці.

Чого слід уникати?

Не змушуйте котів взаємодіяти. Якщо коти не хочуть спілкуватися один з одним, не потрібно їх примушувати, адже такі дії можуть призвести до посилення агресії та стресу. Не карайте котів за агресію. Просто намагайтесь їх роз’єднати та дати кожному час заспокоїтися, тому що покарання може тільки погіршити ситуацію та посилити негативні емоції. Не залишайте котів без нагляду в перші дні знайомства. Потрібно контролювати їхню взаємодію, щоб запобігти можливим конфліктам.

Скільки потрібно часу, щоб коти подружились?

Деякі коти можуть подружитись за кілька днів, проте цей процес може розтягнутися на кілька тижнів або навіть місяців. Важливо бути терплячим, не спішити та давати котам достатньо часу на адаптацію.