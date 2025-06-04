Передусім забезпечте у квартирі затишне місце, де кіт може сховатися та не контактувати з незнайомцями

Деякі коти від природи лякливі, а прихід гостей у дім може викликати в них сильний стрес. «Клуб 4 лапи» розповідає, як допомогти коту адаптуватися, коли до вас приходять гості.

Чому кіт нервує при появі гостей?

Це поширена поведінка, яка може мати різні причини. Коти хоч і хижаки, але через невеликий розмір і самі можуть бути здобиччю. Тому вони й поводяться обережно, особливо з чимось чи кимось незнайомим, поки не переконаються, що воно не становить загрози.

Також причиною лякливості може бути й негативний досвід з іншими людьми. Це не обов’язково було погане ставлення: наприклад, кіт просто міг бути поруч з незнайомцем, коли йому було погано. І тому така асоціація змушує улюбленця сприймати чужих як потенційну загрозу.

Як допомогти коту почуватися безпечно?

Передусім забезпечте у квартирі затишне місце, де кіт може сховатися та не контактувати з незнайомцями. У цьому місці мають бути чистий лоток з наповнювачем, будиночок для відпочинку, вода та їжа. Наприклад, якщо це місце під вашим ліжком, все можна поставити там.

Також ніколи не залишайте речі, необхідні котику, в місцях загального користування. Це особливо важливо у випадку, коли гості приїжджають на декілька днів. Адже кіт не піде до ванної кімнати, де стоїть лоток, якщо там приймає душ ваш гість.

Окрім цього, варто ознайомити друзів з правилами, яких варто дотримуватись в оселі з лякливим котиком. Попередьте їх, що не варто розмовляти голосно чи входити в кімнату, де організована схованка для кота. Якщо кіт вирішив вийти, попросіть друзів не звертати увагу на нього та не тягнути руки.

Якщо гість хоче створити позитивну асоціацію, він може просто прокотити шматочки чогось дуже смачного у бік кота, щоб він поступово звикнув до уваги та захотів підійти сам.