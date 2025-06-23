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Багато кошенят граються з котячим наповнювачем так саме, як з іграшками

Якщо ви помітили, що кіт почав жувати або ковтати наповнювач із лотка, не варто це ігнорувати. Така поведінка може бути наслідком простої цікавості або сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям. PetMD розповідає, чому кіт може їсти наповнювач. Що може бути причиною? Коти можуть їсти наповнювач із кількох причин: Цікавість. Багато кошенят граються з котячим наповнювачем так саме, як з іграшками. Вони навіть можуть ковтати його під час гри, що може стати проблемою, якщо він потрапить у шлунково-кишковий тракт. Запах їжі. Наповнювач, який виготовлений з використанням харчових продуктів, таких як кукурудзяні качани або лушпиння, пшениця чи трава, може приваблювати котів своїм запахом. Анемія. Під час цієї хвороби в організмі мало еритроцитів. Еритроцити діють як транспортери кисню до інших клітин організму, які виконують щоденні функції. Без цих еритроцитів, що переносять кисень, кішки стають втомленими та менш грайливими, а також можуть мати бліді ясна. Дефіцит у раціоні. Якщо коту не вистачатиме поживних речовин, він може почати шукати інші речі, щоб наповнити свій шлунок, зокрема наповнювач. Кишкові паразити. Глисти та інші паразити, такі як кокциді та лямблії, призводять до синдрому PICA. Хоча зв'язок незрозумілий, вважається, що це пов'язано з постійним станом голоду та ідеєю витіснення глистів зі шлунково-кишкового тракту кота. Гіпертиреоз. Зрідка це захворювання може призвести до синдрому PICA через високий рівень гормонів щитоподібної залози, що може викликати підвищений метаболізм і надмірний апетит. Пухлини головного мозку. Залежно від локалізації пухлини, новоутворення можуть спричиняти тиск на певні ділянки мозку, що може призвести до посилення голоду і, як наслідок, поїдання сторонніх предметів. Нудьга/стрес. Коли коти нудьгують або відчувають тривогу, вони можуть реагувати на це, поїдаючи наповнювач для котячого туалету. Зведення стресу до мінімуму та розваги кота безпечними іграшками та іграми можуть допомогти усунути цю поведінку. Що робити власнику? Важливо стежити за котом, щоб запобігти проковтуванню наповнювача, особливо якщо ваш улюбленець молодий або має проблеми зі здоров’ям. Якщо ви помітили, що кіт постійно їсть наповнювач, або якщо перестає їсти, починає кашляти, хрипіти або блювати, варто негайно відвести улюбленця до ветеринара для обстеження.

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