Часто коти дихають через стрес або після активних ігор

Іноді власники помічають, що їхній кіт дихає з відкритим ротом. Така поведінка не завжди означає проблему, але в деяких випадках може свідчити про серйозне захворювання. «Твій Песик» розповідає, чому кіт може дихати з відкритим ротом.

Чому кіт дихає з відкритим ротом?

Фізіологічні причини

У котів фізіологічною нормою є дихання через ніс. Проте нерідко можна побачити, як кіт дихає з відкритим ротом і висунув язик. При цьому ви можете помітити, що при такому способі дихання залучені черевні м’язи.

У порожнині грудної клітини навколо легень природою створений вакуум. При роботі грудних м’язів на вдиху ребра розходяться – легені розправляються і наповнюються повітрям, який збагачує кров киснем. При нестачі кисню включається «аварійний» режим дихання, підключаються м’язи живота. Організм намагається збільшити кількість вдихуваного повітря, тому прискорює дихання. І коли рівень кисню в крові приходить в норму, кіт продовжує дихати спокійно через ніс.

Якщо у тварини немає будь-яких патологічних змін в організмі, такі стани відповідають нормі та швидко проходять при усуненні негативного фактора, серед яких:

Спека. При підвищенні температури вміст кисню знижується. Особливо важко переносять спеку довгошерсті коти. Щоб полегшити стан улюбленця, постарайтеся забезпечити йому прохолоду. Прискорене дихання нерідко спостерігається у котів, які мають ожиріння. Така поведінка минеться, коли організм адаптується до зайвого навантаження або повернеться до нормальної ваги. Фізична активність. Після того, як ваш кіт набігається і сильно втомиться, він може почати дихати з відкритим ротом, висовуючи язик. Таке часто відбувається у кошенят, які не вміють регулювати навантаження. Пологи. Під час потуг матка скорочується, що обмежує надходження кисню до органу. Щоб уникнути гіпоксії, організм включає посилене дихання матері, щоб уберегти малюків від задухи. Також перший час після пологів та під час годування кошенят кішка може прискорено дихатиз відкритим ротом. Стрес. Якщо коту дискомфортно або він перебуває в стресовій ситуації, він може почати важко дихати з відкритим ротом, реагуючи на стрес.

Патологічні причини

Якщо природні причини такого стану усунені, а улюбленець продовжує дихати занадто часто, варто звернутися до ветеринара, адже причиною можуть бути небезпечні патологічні стани:

Набряк легенів. Шоковий стан. Чужорідне тіло в дихальних шляхах. Хвороби серця. Пухлини мозку, які впливають на дихальний центр. Глистяні інвазії. Патології ротової порожнини. Скупчення рідини або повітря в грудній порожнині. Патологія в будові або пошкодження спинного мозку.

Якщо, окрім прискореного дихання, ваш кіт апатичний, наляканий чи млявий, присутні часті блювотні позиви, сухий кашель або кашель з кров’яною мокротою – варто одразу звернутись до фахівця. Тривала гіпоксія тягне за собою незворотні зміни в головному мозку, що може призвести навіть до загибелі вихованця. Під час транспортування або в очікуванні допомоги кота слід покласти на бік і по можливості обмежити його рухливість.