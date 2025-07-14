Наукових досліджень про таку поведінку немає, проте існує дві теорії, які засновані на фізіології та психології котів

Іноді ваш кіт може підійти до вас та почати топтатися лапками по вашій нозі чи животику. Багатьом здається це милим, проте не зрозуміло, чому кіт так поводиться. Ukr.Media пояснює навіщо кіт топче вас лапками.

Навіщо кіт це робить?

Наукових досліджень про таку поведінку немає, проте існує дві теорії, які засновані на фізіології та психології котів.

Перша теорія базується на тому, що топтання на місці – це звичка з дитинства, коли кошенята розминали лапками молочні залози своєї матері. Тому роблячи мамі-кішці такий масаж, кошенята стимулюють посилену молоковіддачу.

Звідки така поведінка взялась у кошенят – зрозуміло, але чому дорослі коти продовжують «топтати» ковдри, подушки або навіть вас? Тому що насправді вони не до кінця дорослі, адже всю історію приручення тварин люди обирали собі в компаньйони звірів, у яких зберігалися дитячі риси. Саме такі особи виявляли найбільшу прив’язаність до людини, адже вони сприймають господаря як велику маму. Тому навіть в поведінці дорослих тварин залишаються дитячі звички.

Друга теорія базується на анатомії котячих лап. Між пальчиками у них є особливі залози, тому окрім поту ці залози виділяють феромони. Люди не можуть відчувати запах феромонів, але коти таким чином спілкуються між собою та мітять територію.

А котики, як відомо, ревно ставляться до своєї територію – їм важливо, щоб їхнє постійне місце проживання було повністю помічено власним запахом. Так тварина почувається в безпеці. Це пояснює, чому вусаті дряпають меблі, труться мордочкою об деякі предмети. Коти не хочуть нашкодити, а просто створюють затишок для себе. Тому, можливо, котик розминаючи вам животик, мітить і вас, щоб усі коти знали, що ви – його людина.