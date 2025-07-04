Коти давно здобули репутацію тварин, які нібито здатні бачити в темряві

Якщо ви живете з котом, ви знаєте, що він може бути неймовірно активним вночі, часто бігаючи по всій квартирі, ніколи не врізаючись у стіни чи двері. Тому коти давно здобули репутацію тварин, які нібито здатні бачити в темряві. Live Science розповідає, чи справді це так.

Чи можуть коти бачити вночі?

Кількість навколишнього світла впливає на те, що людина чи кіт можуть бачити. Однак, порівняно з людьми, коти набагато краще розрізняють об'єкти при дуже слабкому освітленні, і це значною мірою пов'язано з тим, як еволюціонували їхні очі. У котів вищий відсоток і концентрація паличкоподібних світлочутливих фоторецепторів, ніж у людей, а це означає, що вони мають кращу чутливість до світла і можуть бачити більше при низьких рівнях освітлення, ніж ми.

За даними благодійної організації Cats Protection, така велика кількість паличок означає, що коти бачать у темряві у 6-8 разів краще, ніж люди.

Чому ж коти еволюціонували до такого виняткового нічного зору?

Адаптація до сприйняття світла є прямим результатом потреби виду взаємодіяти з навколишнім середовищем. Коти – м’ясоїдні тварини. Багато їхньої потенційної здобичі активна вночі або при тьмяному світлі.

Попри те, що вночі коти активніші за середньостатистичну людину, вони не є суто нічними тваринами. Скоріше, їх вважають «сутінковими» або активними в сутінках, через їхню любов до полювання в сутінках і на світанку.

Однак, хоча котячі очі призначені для нічних прогулянок, здатність котів успішно орієнтуватися в навколишньому середовищі в періоди майже повної темряви полягає не лише в будові їхніх очей: коти також покладаються на інші органи чуття – слух і нюх.

Водночас через хороший нічний зір у котів відносно поганий зір удень. В результаті адаптацій, які забезпечують такий чутливий нічний зір, їхня денна гострота зору становить лише близько 1/7 від людської. Крім того, коти не сприймають кольори так само, як люди, і не мають такого ж рівня роздільної здатності.

Колбочкові фоторецептори в оці відповідають за визначення кольору «денного зору». Люди мають три типи колбочок, які дозволяють нам сприймати синій, зелений і червоний кольори, тоді як коти мають лише два типи колбочок, тобто те, що ми бачимо як зелений і червоний, для котів здається сірим. Довгий час вважалося, що коти – дальтоніки, Але тепер багато вчених вважають що це не так, а дискусії з цього приводу не вщухають. Зараз поширена думка, що коти можуть бачити синій та сірий, а також, можливо, деякі відтінки жовтого та зеленого, але вся річ у тому, що ніхто не може сказати напевно чи це правда.