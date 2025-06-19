Визначити вік кошеняти набагато легше, але й дорослі коти мають свої характерні особливості, за якими можна орієнтуватися

Багато котиків потрапляють додому з вулиці, тому встановити їхній точний вік за датою народження неможливо. Хоча з точністю до тижня це визначити важко, але є деякі ознаки, які допоможуть приблизно визначити, скільки тварині років. DomKo House розповідає, як визначити вік кота.

Визначити вік кошеняти набагато легше, але й дорослі коти мають свої характерні особливості, за якими можна орієнтуватися.

На що потрібно звернути увагу, щоб визначити вік кота?

Зуби. Це найлегший спосіб, за яким можна визначити вік кота. У малюків до 2 тижнів вони ще повністю відсутні. Перші молочні зубки починають з’являтися після двох тижнів, а постійні – після пів року. Далі потрібно звертати увагу на стан зубів, адже після двох років починають жовтіти та стиратися нижні різці, а після чотирьох – верхні. Далі до них додаються ікла та жувальні зубки. У літніх котів зуби будуть вже випадати або набувати досить темного відтінку. Шерсть. У молодих котів шерсть густа та блискуча. Згодом вона буде ставати більш жорсткою. А місцями можуть з’являтися лисини. Фізичний стан та активність. Молоді коти часто грайливі, з задоволенням підтримають ідею погратися. Проте згодом реакція улюбленця притупляється, а бажання грати значно знижується. Окрім того, варто звернути увагу на стан м’язів тварини. У молодого кота вони будуть міцні та пружні, а кількість жирових відкладень мінімальна. З віком м'язи ставатимуть менш щільними і жирових клітин буде значно більше.

До якого віку ростуть коти?

Все залежить від породи кота. У середньому котик росте до 12-15 місяців. Але дрібні породи можуть вже до 10 місяців досягти свого максимального розміру. А ось породи великих котів цілком можуть рости навіть до двох років. А якщо ми говоримо про самців, то їхнє зростання іноді може тривати навіть до 2,5-3-х років.

Але важливо розуміти, що після зупинки в зростанні коти в будь-якому разі будуть ще змінюватися. Їхній м'язовий каркас міцніє, вони стають важчими та сильнішими, а з часом обростають ще й жировою тканиною.