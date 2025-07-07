Коти шукають теплі місця для сну, а людське тіло є чудовим джерелом тепла

Якщо ваш кіт регулярно засинає на вас – це не випадковість. Purina розповідає, про декілька причин, чому котик так любить спати на господарі або поруч із ним.

Чому коти люблять спати на людях?

Одна з головних причин – тепло. Коти шукають теплі місця для сну, а людське тіло є чудовим джерелом тепла, тому вони часто вмощуються біля ніг або на животі.

Ще один фактор – відчуття безпеки. За своєю природою, коти мають багато ворогів, яких варто остерігатися. Тому бажання спати біля своїх господарів – це прояв інстинктів. За логікою котів, якщо господар постійно обирає ліжко, як місце для сну, отже там безпечно.

Також варто не забувати, що кіт може відчувати зміни у температурі вашого тіла. Якщо у вас є запальні процеси, кіт буде лягати на ці місця, адже там тепліше. Саме через цю причину коти полюбляють лягати на хворі або пошкоджені частини тіла.

Ще однією причиною такої поведінки кота, є просте бажання довести свою домінантність. Коти дуже конкурентні тварини, тому вони бажають залишити свій запах на всьому, що вважають своїм, навіть якщо це ви.