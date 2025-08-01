Така поведінка здається дивною, але має логічне пояснення

Багато власників помічали, що кішки обожнюють лежати на бетонних плитах, навіть якщо поруч є м’яка лежанка або килимки. Така поведінка здається дивною, але має логічне пояснення. Live Science розповідає, чому ж кішкам так подобаються бетонні плити.

Немає жодних наукових досліджень щодо такої поведінки котів, проте є кілька ідей щодо цього. За словами Джонатана Лососа, професора біології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, наші котячі друзі від природи допитливі, і їх, ймовірно, приваблює текстура бетону і, можливо, навіть його форма.

«Котам, ймовірно, подобається відчуття шорсткої поверхні. Груба текстура бетону дозволяє котам чухатися та чиститися, зачіпаючи частини тіла, до яких вони інакше не могли б дістатися.», – зазначив Лосос.

Бетон також є ідеальним місцем для котів, щоб позначити свою територію. У котів є пахучі залози, розташовані навколо їхньої морди та тіла, які виділяють феромони. Ці феромони використовуються для позначення території та надсилання соціальних сигналів іншим котам поблизу. І вони вивільняються, коли коти труть ці пахучі залози об предмети.

Джонатан Лосос зазначив, що також котів зацікавлюють бетонні плити через природну допитливість, адже все нове для них цікаве.