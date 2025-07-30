Одна з головних причин, чому ваш кіт може бігати за вами, полягає в тому, щоб дати вам знати, що він голодний

Якщо ваш кіт постійно ходить за вами з кімнати в кімнату, це може здатися дивним, але така поведінка цілком природна. Причини цього явища можуть бути різними. PetMD розповідає, чому ваш кіт так поводиться.

Чому кіт ходить за вами всюди?

Він голодний.

Одна з головних причин, чому ваш кіт може бігати за вами, полягає в тому, щоб дати вам знати, що він голодний або що його миска з їжею порожня. Деякі кішки мають більший апетит, ніж інші, і можуть відчувати потребу їсти часто протягом дня. Це може призвести до того, що ваш кіт бігатиме за вами, поки ви його не нагодуєте.

Він хоче вашої уваги.

Залежно від вашого розкладу, кількості ігор з котом, а також від того, чи є у вас інші домашні тварини, ваш кіт може бути недостатньо стимульований розумово протягом дня. Пошук уваги, слідуючи за вами, – це один зі способів, яким ваш кіт може дати вам зрозуміти, що йому потрібно більше часу для гри та ласки з вашого боку.

Ваш кіт допитливий.

Коти за своєю природою люблять досліджувати своє оточення. Ви можете помітити, що коли ви відчиняєте двері в кімнату чи простір, куди ваш кіт зазвичай не ходить, він може піти за вами, щоб побачити, що ви робите, та оглянути місцевість.

Ваш кіт хоче бути поруч з вами.

Коти природно утворюють тісні сімейні осередки один з одним та з членами своєї родини, тобто людьми. Через це в них глибоко вкорінена потреба в соціальній взаємодії та безпеці групи.

Коти в згуртованих сімʼях тримаються близько один одного для захисту. Тому, коли ваш кіт ходить за вами, це може бути тому, що йому подобається ваша компанія і він відчуває, що ви обидва в безпеці, коли ви разом.

Кіт хворіє.

Також ваш кіт може почати ходити за вами частіше та довше, коли почувається погано. Хвороба є вразливим станом для котів, тому кіт може відчувати більший ризик нападу хижака та почати чіплятися за вас для захисту.

Він перебуває у стресі.

Стрес та тривога є вразливими психічними станами для котів. Вони можуть почуватися пригніченими та шукати вашої компанії. А тісний контакт з людиною може вивільняти окситоцин – гормон, який сприяє позитивним почуттям у вашого кота. Тому ваш улюбленець може почуватися впевнено та захищено у вашій присутності.