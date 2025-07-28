Першою причиною, чому не варто спати разом з котом є порушення сну

Багато власників котів дозволяють своїм улюбленцям спати з ними в одному ліжку. Зазвичай котики також з задоволенням проводять час зі своїми господарями в ліжку. Проте така звичка має свої мінуси та плюси. «24 канал» розповідає, чи варто спати з котом в одному ліжку.

Чому не можна спати з котом?

Першою причиною, чому не варто спати разом з котом, є порушення сну. Власники тварин, які сплять з улюбленцями в одному ліжку, можуть спати значно гірше та навіть мати симптоми безсоння, на відміну від людей, які сплять окремо від котиків.

Річ у тому, що сон у тварин мінливий, тому кіт чи кішка буде вставати впродовж всієї ночі, або ходити по ліжку та зачіпати лапами людину, а такі мікропробудження є руйнівними для людини, оскільки виводять її із глибокого сну. Під час таких пробуджень викидається гормон стресу кортизол, який погіршує сон.

Також котяча шерсть може викликати алергічні реакції у деяких людей, а при тісному контакті під час сну може відчуватися свербіж чи закладеність носа.

Ще одним мінусом є гігієнічний аспект. Коти можуть заносити на постіль залишки фекалій, паразитів та наповнювача, що може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Чому варто спати з котом?

Від сну з котом також є й плюси. Тварини здатні зняти стрес, допомагають знизити болючі відчуття, а в певних випадках можуть стати чудовим снодійним, оскільки їхнє муркотіння заколисує та заспокоює. Також, сон з котом може допомогти знизити стрес, покращити настрій та знизити рівень адреналіну.