Коти справді це роблять не просто так, тому в такої поведінки завжди є причини.

Коти не перевертають предмети просто так – за цією поведінкою стоять цілком логічні пояснення. PetMD розповідає, чому коти так люблять перекидати речі, які лежать на столах.

Чому коти штовхають речі зі столів?

Це інстинкт.

Як хижаки, коти запрограмовані на те, щоб їх приваблювало все, що пролітає повз їх. Це інстинктивно: об'єкти, що швидко рухаються, потенційно можуть бути чимось, що можна переслідувати, ловити та з'їсти. Простий акт відштовхування або відбивання предметів зі стільниць та столів підіграє цьому інстинкту.

Ви підкріпили поведінку.

Нікому не подобається, коли їхній кіт розливає склянку води на підлогу. Але деякі власники можуть несвідомо підкріплювати цю поведінку, розмовляючи зі своїм котом або беручи його на руки, коли він намагається щось скинути. Коти швидко навчаються: їм не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, що коли вони починають підсовувати склянку ближче до краю столу, їхні власники реагують і звертають на них увагу.

Вашому коту нудно.

Коту може бути просто нудно, а таким чином він почне шукати способи розважитися самостійно. Особливо часто так трапляється, коли ви залишаєте кота на самоті на кілька годин. Він може почати перекидати чи штовхати речі через те, що йому ні з ким спілкуватися та пограти.