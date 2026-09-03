Після тривалої сухої погоди сильна злива може помітно змінити стан виноградних грон. На стиглих або майже стиглих ягодах іноді з’являються тріщини, через які витікає сік. Такі плоди не варто залишати без уваги, адже пошкоджена шкірка стає вразливою до гнилі. Тому після рясного дощу виноград бажано уважно оглянути. Більше про це пише «Субота».

Чому ягоди лопаються після зливи

Найчастіше проблема виникає через різку зміну вологості. Якщо ґрунт тривалий час був сухим, а потім рослина отримала багато води, ягоди починають швидко накопичувати вологу. Їхня внутрішня частина збільшується, тоді як шкірка не завжди встигає достатньо розтягнутися.

Через це на стиглих плодах можуть утворюватися поздовжні тріщини. Особливо уважно варто оглядати щільні грона, де ягоди тісно прилягають одна до одної.

Які ягоди приберіть насамперед

Після дощу спочатку знайдіть плоди з найбільш серйозними пошкодженнями. Зніміть ягоди, у яких тріщина вже розійшлася, видно м'якуш або виступає сік. Також варто прибрати плоди з потемнілими краями пошкодження.

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Відкриті ділянки м’якоті швидко контактують із вологою та можуть стати осередком псування. Якщо залишити такі ягоди на гроні, проблема здатна поступово поширитися на сусідні плоди.

Не потрібно зрізати все гроно через кілька пошкоджених ягід. Акуратно видаліть лише зіпсовані плоди, а здорові залиште дозрівати. Через день-два повторно перевірте грона, особливо якщо після дощу зберігається волога погода.

Уважно перевіряйте ягоди всередині грона

Пошкодження не завжди помітні одразу. Зовнішня частина грона може виглядати цілком здоровою, тоді як усередині вже є потріскані ягоди. Тому під час огляду обережно розсуньте плоди та перевірте, чи немає соку, тріщин або ділянок, що почали темніти.

Окремо зверніть увагу на незвичний наліт, плями чи інші зміни. Не кожне пошкодження шкірки виникає саме через надлишок води. Якщо ягода має ознаки хвороби або її пошкодили комахи чи птахи, її також краще своєчасно прибрати.

Як зменшити ризик розтріскування

Повністю уникнути появи тріщин після сильної зливи вдається не завжди, але ризик можна зменшити. Важливо не допускати тривалого пересихання ґрунту, після якого рослина раптово отримує дуже багато води.

Поливайте виноград помірно та рівномірно, орієнтуючись на стан ґрунту й погодні умови. Не варто чергувати тривалу посуху з надмірним поливом.

Також стежте, щоб кущ не був надто загущеним. Добре провітрювання допомагає волозі швидше випаровуватися після опадів. Особливо це важливо для щільних грон, де пошкоджені ягоди можуть довше залишатися вологими.