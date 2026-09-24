Причина може бути у зарядному пристрої, кабелі або навіть у характеристиках самого павербанка

Якщо павербанк почав набирати заряд значно повільніше, це не обов’язково свідчить про несправність акумулятора. Причина може бути в адаптері, кабелі або технічних характеристиках самого пристрою. BGR розповідає, чому ж павербанк може повільно заряджатися.

Одна з найпоширеніших причин повільного заряджання – недостатня потужність адаптера. Моделі місткістю 10 000–20 000 мАг і більше часто підтримують швидку зарядку, але розкривають її можливості лише при використанні достатньо потужного блока живлення. Але якщо використовувати зарядний пристрій на 5–10 Вт, павербанк заряджатиметься значно довше.

Якщо ж ви використовуєте швидкий зарядний пристрій і помітили, що павербанк все одно заряджається повільно, можливо, річ у невідповідному USB-кабелі. Наприклад, використання USB-кабеля з низькою потужністю, розрахованого лише на 15 Вт, може уповільнити заряджання, навіть якщо ви використовуєте сумісний адаптер.

Спробуйте використати кабель із підтримкою швидкого заряджання, який здатен передавати більшу потужність – у деяких моделях до 100 Вт.

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Якщо ви вже використовуєте правильний кабель, а заряджання все одно відбувається повільно, можливо, у вас несправний USB-кабель. Щоб швидко виключити цю можливість, спробуйте інший кабель і перевірте, чи заряджається пристрій як слід. Якщо так, то, ймовірно, ваш кабель пошкоджений. Він може навіть виглядати цілим, але всередині могли пошкодитися внутрішні мідні провідники. У будь-якому разі вам слід подумати про його заміну та дбайливіше ставитися до нового кабелю, який ви придбаєте.

Ще однією причиною повільного заряджання може бути одночасне використання павербанка. Сучасні моделі часто підтримують технологію pass-through, яка дає змогу безпечно заряджати сам павербанк і водночас живити інші пристрої.

Така функція особливо зручна під час подорожей або коротких зупинок, коли потрібно поповнити заряд кількох гаджетів одночасно. Однак у такому режимі потужність розподіляється між пристроями, тому процес може тривати довше.

Крім того, чим більше пристроїв ви підключаєте, тим повільнішим буде процес заряджання. Те, що номінальна потужність павербанка становить 45 Вт, не означає, що всі підключені пристрої заряджатимуться з однаковою швидкістю. Насправді потужність розподілятиметься між портами та літій-іонним акумулятором самого павербанка. У такій ситуації можна від’єднати всі пристрої та перевірити, чи почне павербанк заряджатися з очікуваною швидкістю. Якщо це допоможе, дайте йому повністю зарядитися, щоб потім швидко від’єднати та почати заряджати інші пристрої.

Повільне заряджання іноді може бути наслідком забруднення портів. Пил, бруд або сліди окиснення в USB-роз’ємах погіршують контакт із кабелем і можуть збільшувати опір. Через це павербанк заряджається повільніше, періодично втрачає з’єднання або взагалі не розпізнає підключений кабель.

Щоб струм проходив безперешкодно, роз’єми мають залишатися чистими та неушкодженими.

Якщо USB-порти не забиті, перевірте їх на наявність пошкоджень. Якщо ви помітите зламані контакти або тріщини, краще віддати пристрій фахівцю з ремонту або просто замінити цей павербанк.