Неправильне використання може призвести до перегрівання пристрою і навіть пожежі

Павербанк під час тривалих відключень електроенергії часто працює майже безперервно, але неправильне використання пристрою може призвести до перегрівання та навіть займання. ТСН розповідає про найпоширеніші помилки у користуванні, які можуть закінчитися пожежею.

Залишати павербанк на ліжку

Не варто заряджати павербанк на ліжку, дивані, під ковдрою чи подушкою, адже м’які поверхні перешкоджають нормальному відведенню тепла. Також не слід накривати пристрій одягом або залишати його працювати в закритій сумці.

Для заряджання краще обирати сухе, добре провітрюване місце з твердою поверхнею.

ДСНС також рекомендує не накривати павербанк під час використання чи заряджання, а в разі незвичного нагрівання одразу припинити ним користуватися.

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Залишати пристрій заряджатися без нагляду

Сучасні павербанки мають електронні системи захисту від короткого замикання, надмірного заряджання та перегрівання, однак повністю покладатися на них не варто. У неякісному або пошкодженому пристрої такий захист може не спрацювати належним чином.

Тому не заряджайте павербанк, коли нікого немає вдома. Також краще не залишати його підключеним до мережі на всю ніч, особливо якщо ваш пристрій старий або має пошкодження.

Використовувати дешеві або пошкоджені кабелі

Іноді причиною сильного нагрівання може бути не акумулятор, а кабель, зарядний блок або навіть пошкоджений роз’єм.

Якщо кабель має заломи чи пошкоджену ізоляцію, а блок живлення надмірно нагрівається, користуватися ними не варто. Для заряджання краще використовувати кабель і зарядний пристрій, рекомендовані виробником павербанка.

Заряджати невідповідним способом

Не варто заряджати павербанк за допомогою технології швидкого заряджання, якщо ви використовуєте неякісні акумулятори, несправні зарядні пристрої або обладнання, яке просто не розраховане на відповідну потужність.

Сама технологія швидкого заряджання у справному та сумісному обладнанні не означає, що павербанк обов’язково перегріється. Але якщо ваш павербанк раптом почав нагріватися значно сильніше, ніж зазвичай, його варто від’єднати та перевірити стан пристрою.

Не заряджайте павербанк одразу після морозу

Якщо павербанк довго перебував на холоді, після повернення до теплого приміщення не варто одразу під’єднувати його до зарядного пристрою. Дайте акумулятору час нагрітися до кімнатної температури природним шляхом. Не кладіть його для цього на батарею чи біля обігрівача.

Різкі температурні перепади та заряджання акумулятора за невідповідної температури негативно впливають на його ресурс і можуть збільшувати ризик пошкодження.

Продовжувати користуватися павербанком після його падіння

Навіть якщо зовні пристрій виглядає цілим після удару, всередині акумулятор та його компоненти можуть бути пошкодженими. Тому після серйозного падіння зверніть увагу на поведінку павербанка.

Якщо павербанк швидко розряджається, надмірно нагрівається, заряджається нестабільно, самовільно вимикається або його корпус деформувався, користуватися ним не варто, адже це може свідчити про пошкодження.

Заряджати павербанк і телефон одночасно

Деякі моделі підтримують так зване наскрізне заряджання, коли павербанк підключений до розетки й одночасно заряджає телефон. Однак така функція має бути передбачена виробником.

Якщо в характеристиках або інструкції немає інформації про наскрізне заряджання, краще не використовувати павербанк у такому режимі. Одночасне заряджання самого пристрою та передавання енергії іншому гаджету створює додаткове теплове навантаження.