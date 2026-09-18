За сприятливої погоди до сильних морозів можна отримати урожай

Вересень ще не означає завершення сезону посіву на городі. Цього місяця можна посіяти редиску, яка за сприятливої погоди встигне сформувати врожай до настання сильних морозів. Deccoria розповідає, як правильно посіяти редиску.

Коли сіяти редиску восени?

Редиску радять висівати із серпня до першої половини вересня. Але краще орієнтуватися на погоду та тривалість вегетаційного періоду конкретного сорту, який ви плануєте садити. Чим пізніше ви проведете посів, тим менше часу матиме рослина для розвитку до холодів. Тому для вересневого вирощування краще обирати ранні сорти, які встигнуть швидко сформувати коренеплід.

Також осіння посадка має свої переваги. Через скорочення тривалості дня редиска менше схильна до передчасного цвітіння. Нижчі температури також сприяють утворенню коренеплодів. Редиска досить добре переносить легкі заморозки, але при температурах, що опускаються нижче –3°C та –4°C, вона вже може постраждати.

Як підготувати грядку?

Перед посівом потрібно очистити грядку від залишків попередніх рослин та бур’янів, а потім неглибоко розпушити ґрунт. Він повинен бути пухким, багатим на перегній і помірно вологим, найкраще з рН 6–7.

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Насіння висіваємо на глибину приблизно 1–2 см, з інтервалом близько 4 см у ряду та 10–15 см між рядами. Немає сенсу висівати редиску дуже густо, оскільки вона потребує місця, щоб добре розвинутись.