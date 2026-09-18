Таке покриття варто розглядати тим, хто хоче зробити підлогу помітною частиною інтер’єру

Ламінат давно перестав бути лише бюджетною альтернативою дерев’яній підлозі. Сучасні покриття можуть досить реалістично відтворювати фактуру, відтінки та природний малюнок деревини. А правильно обраний спосіб укладання здатен ще більше змінити сприйняття інтер’єру. Про один із помітних трендів 2026 року пише The Spruce.

Чому ламінат «ялинкою» знову популярний

Головна особливість такого способу – характерний геометричний малюнок. Планки розташовують під кутом одна до одної, завдяки чому на підлозі утворюється ритмічний візерунок.

Такий рисунок додає приміщенню динаміки, візуальної глибини та робить інтер’єр цікавішим. Особливо ефектно він може виглядати з ламінатом, який має виражену текстуру натурального дерева.

Ще одна перевага – можливість отримати вигляд, схожий на паркет, без вибору дорогого дерев’яного покриття. Водночас «ялинка» сама по собі стає помітною деталлю кімнати, тому решту оформлення краще не перевантажувати складними візерунками.

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Стримані стіни, прості меблі та спокійний декор допоможуть підкреслити незвичайний малюнок підлоги.

Як вибрати ламінат для різних кімнат

Перед купівлею потрібно врахувати навантаження, яке припадатиме на підлогу. Для спальні, де ходять не так інтенсивно, можна вибрати менш зносостійкий варіант. Для коридору, вітальні або помешкання, де часто проводять час діти чи домашні тварини, краще звернути увагу на міцніше покриття.

Для житлових приміщень зазвичай обирають ламінат із класами стирання AC3 або AC4. Також варто подивитися на товщину планок. Ламінат завтовшки 10–12 мм має більшу жорсткість і може приємніше відчуватися під час ходіння.

Окремої уваги потребують кухня, передпокій та інші приміщення, де на підлогу регулярно може потрапляти вода. Не варто автоматично вважати будь-який ламінат водостійким. Потрібно перевіряти характеристики саме тієї моделі, яку плануєте придбати.

Не кожен ламінат можна укладати «ялинкою»

Це один із найважливіших моментів перед покупкою. Для такого монтажу потрібне покриття, конструкція якого передбачає відповідний спосіб з’єднання планок. Звичайний ламінат, призначений для прямого укладання, не завжди можна використати для створення такого візерунка.

Тому перед придбанням перевірте інструкцію виробника та переконайтеся, що конкретна модель призначена для монтажу «ялинкою».

Також потрібно врахувати, що такий спосіб укладання складніший, ніж традиційне розташування планок паралельними рядами. Основа має бути рівною та добре підготовленою, а під час монтажу необхідно точно дотримуватися схеми.

Кому підійде ламінат «ялинкою»

Таке покриття варто розглядати тим, хто хоче зробити підлогу помітною частиною інтер’єру. Воно добре підходить для сучасних, класичних і стриманих інтер’єрів, де геометричний рисунок може стати головним декоративним акцентом.

Водночас у невеликій кімнаті варто уважніше поставитися до кольору та ширини планок. Надто контрастний або складний рисунок може візуально перевантажити простір.

Ламінат, укладений «ялинкою», – це спосіб змінити звичний вигляд підлоги без складних декоративних рішень. Якщо правильно підібрати відтінок, характеристики покриття та врахувати особливості монтажу, такий варіант може надати кімнаті виразності й створити ефект дорожчої дерев’яної підлоги.