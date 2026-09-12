Часто страви розігрівають на максимальній потужності, через що їжа нерівномірно нагрівається

Якщо після розігрівання в мікрохвильовці страва всередині все ще залишається холодною, проблема може бути не в самому приладі. Часто продукти нагрівають на максимальній потужності, через що тепло розподіляється нерівномірно. Express розповідає, як правильно розігрівати їжу в мікрохвильовці.

Як правильно розігрівати їжу в мікрохвильовці?

Експерти рекомендують встановити потужність мікрохвиль на рівні 50% – близько 400–500 Вт. За такого режиму тепло розподілиться по всьому продукту, не перегріваючи його.

Крім цього, готуйте їжу трохи довше, ніж зазначено в інструкції. Цей простий лайфхак допоможе забезпечити більш рівномірне нагрівання.