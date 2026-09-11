Позбутися запаху можна без агресивної побутової хімії

Неприємний запах у морозильній камері може з’явитися через залишки їжі або напої, які вилилися та замерзли. Позбутися запаху можна без агресивної побутової хімії – достатньо скористатися звичайною харчовою содою. Express розповідає, як швидко прибрати запах із морозилки.

Як прибрати запах за допомогою соди?

На думку експертів, харчова сода – це найкращий освіжувач для морозилки, який запросто усуває неприємні запахи. Вам слід змішати 1 столову ложку соди з 1 літром води. Цим розчином потрібно протерти полиці та стінки морозилки.

Такий засіб допомагає нейтралізувати неприємні запахи без використання агресивної побутової хімії. Водночас експерти радять не обмежуватися лише цим і ретельно очистити морозильну камеру.

Перед очищенням холодильник потрібно відключити від мережі, прибрати всі продукти та викинути ті, що зіпсувалися. Після цього слід дочекатися, поки накопичений у морозильній камері лід повністю розтане, а потім добре вимити її внутрішні поверхні.

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