Хризантеми вважають одними з головних осінніх квітів, але вони не єдиний варіант для яскравої клумби. Осінні айстри також цвітуть дуже пізно, добре переносять прохолодну погоду та не потребують складного догляду. Багато сортів продовжують прикрашати сад навіть після перших холодних ночей. Чому варто обрати айстри, пише Oboz.ua.

Чому варто посадити осінні айстри

Осінні айстри відрізняються за висотою, формою куща та забарвленням квітів. Залежно від сорту вони можуть мати білі, рожеві, бузкові, фіолетові або синюваті квіти.

Головна перевага цих рослин – пізній період цвітіння. Коли більшість літніх квітів уже відцвітає, айстри лише починають прикрашати сад численними суцвіттями. Багато сортів добре переносять прохолодні ночі та нетривалі заморозки.

Для невеликих клумб підійдуть низькорослі сорти. Їх також можна вирощувати в контейнерах. Високі айстри краще висаджувати на просторих ділянках, де вони матимуть достатньо місця для розвитку.

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Де посадити айстри

Для рясного цвітіння вибирайте добре освітлену сонячну ділянку. У затіненому місці рослини можуть витягуватися, а квітів буде менше.

Ґрунт має бути добре дренованим. Застій води біля коріння небезпечний, особливо восени та взимку. Тому не варто висаджувати айстри в місцях, де після дощу або танення снігу надовго затримується вода.

Як доглядати за осінніми айстрами

Після посадки молоді рослини регулярно поливайте, щоб вони добре вкоренилися. Дорослим кущам волога потрібна переважно під час тривалої посухи. Водночас краще поливати рідше, але достатньо, щоб вода проникала до коріння.

Багаторічні айстри можуть рости на одному місці кілька років. Коли кущ стає занадто густим, його можна поділити та розсадити. Це допомагає омолодити рослину та підтримувати рясне цвітіння.

Щоб сад залишався яскравим до пізньої осені, можна висадити осінні айстри. Вони добре переносять прохолоду, представлені багатьма сортами й продовжують прикрашати клумби після того, як більшість літніх квітів уже відцвіла.