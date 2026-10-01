Для тюльпанів обирайте сонячну ділянку, захищену від сильного вітру

Тюльпани висаджують восени, щоб до настання зими цибулини встигли сформувати кореневу систему. Водночас надто рання посадка може призвести до передчасного проростання, а запізніла – залишити рослинам замало часу для укорінення. На що орієнтуватися під час осінньої посадки, пише ПІК.

Коли садити тюльпани восени

Зазвичай цибулини тюльпанів висаджують у вересні та жовтні. Оптимальний момент настає тоді, коли ґрунт уже охолонув, але ще не промерз і залишається придатним для роботи.

Точні строки можуть відрізнятися залежно від погоди та регіону. Якщо осінь тепла, поспішати з посадкою не варто, адже цибулини можуть почати проростати ще до зими.

Водночас відкладати роботу до промерзання землі також не потрібно. Цибулинам важливо мати достатньо часу, щоб укорінитися до стійких морозів.

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Якщо після посадки встановиться тривале тепло, цибулини можуть почати проростати. Тому якщо синоптики прогнозують значне підвищення температури, краще не орієнтуватися на конкретну календарну дату, а враховувати реальні погодні умови.

Де посадити тюльпани

Для тюльпанів обирайте сонячну ділянку, захищену від сильного вітру. Ґрунт має бути пухким і добре пропускати воду.

Не висаджуйте цибулини в місцях, де після дощів або танення снігу накопичується вода. Надлишок вологи може спричинити загнивання посадкового матеріалу.

Перед посадкою розпушіть ґрунт і видаліть бур'яни.

Як підготувати цибулини

Перед висаджуванням уважно переберіть посадковий матеріал. Для посадки залишайте щільні та здорові цибулини без ознак гнилі, плісняви та механічних пошкоджень.

Цибулини з явними ознаками захворювання або загнивання краще не використовувати. Так не буде ризику поширити проблему на інші рослини.

На яку глибину садити тюльпани

Глибина посадки залежить від розміру цибулини та типу ґрунту. Орієнтуйтеся на правило: цибулину висаджують приблизно на глибину, що дорівнює трьом її висотам.

На легкому ґрунті посадку можна зробити трохи глибшою, ніж на важкому.

Розміщуйте цибулини донцем униз, після чого засипайте їх землею.

Чи потрібно мульчувати тюльпани

Одразу після посадки спеціальне укриття зазвичай не потрібне. Однак перед стійкими морозами ділянку можна замульчувати тонким шаром торфу, перегною або іншого органічного матеріалу.

Мульча допоможе захистити ґрунт від різких перепадів температури. Навесні, коли земля почне прогріватися, товстий шар мульчі потрібно прибрати або розпушити.

Що робити, якщо тюльпани проросли восени

Якщо після ранньої посадки настало тривале тепло і тюльпани почали проростати, викопувати цибулини не потрібно.

У такій ситуації можна захистити ділянку від різких температурних перепадів за допомогою легкого мульчування. Подальші дії залежать від погоди та того, наскільки сильно проросли рослини.

Головне під час осінньої посадки тюльпанів – не прив’язуватися до конкретної дати. Висаджуйте цибулини тоді, коли ґрунт уже охолонув, але ще не промерз, і залишайте їм достатньо часу для укорінення до стійких морозів.