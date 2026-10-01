Зберегти частину тепла все ж можна за допомогою простих рішень

Поки опалення ще не ввімкнули, у квартирі чи будинку вже може стати прохолодно, особливо вранці та ввечері. Зберегти більше тепла в оселі можна за допомогою кількох простих рішень. Better Homes and Gardens розповідає, як обігріти помешкання до початку опалювального сезону.

Утепліть вікна плівкою

Через вікна холодне повітря може потрапляти в оселю, тому їх потрібно додатково захистити. Для цього підійде звичайна поліетиленова або термоусадкова плівка.

Матеріал вирізають відповідно до розміру вікна, а клейку стрічку закріплюють по периметру рами. Потім плівку фіксують на стрічці та прогрівають феном, щоб поверхня розправилася й щільно натягнулася.

Ще один варіант – бульбашкова плівка. Для вікон краще обирати матеріал із середніми або великими бульбашками. Спочатку потрібно виміряти скло та вирізати шматок потрібного розміру. Потім поверхню злегка змочують водою з пульверизатора, прикладають матеріал бульбашками до скла й добре притискають.

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Перевірте вікна на протяги

Самого утеплення скла може бути недостатньо, якщо через щілини в рамі проходить повітря. Перед холодами варто перевірити стан ущільнювачів та герметика.

Якщо у місцях стику рами є щілини, їх варто заповнити герметиком. Щоб шов був рівним, нанесений матеріал можна акуратно розрівняти пальцем.

Використовуйте сонце

У сонячну погоду не потрібно закривати вікна шторами чи жалюзі протягом дня. Відкрите скло пропускатиме сонячне світло, яке прогріватиме кімнату.

Увечері штори й жалюзі слід закрити, щоб додатковий шар тканини допомагав утримувати тепло всередині кімнати.

Готуйте їжу в духовці

Під час приготування їжі духовка нагріває кухню, тому випікання можна поєднати з додатковим прогріванням приміщення.

Після завершення приготування дверцята духовки можна ненадовго відкрити, щоб тепло поширилося кухнею.