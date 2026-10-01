Допомогти з очищенням можуть прості засоби, які легко знайти вдома

Після збирання та чищення маслюків на руках часто залишаються темні сліди, яких складно позбутися звичайним милом. Водночас допомогти можуть прості засоби, які легко знайти вдома. УНІАН розповідає, як швидко очистити руки від грибних плям.

Як відмити руки після маслюків?

Для очищення шкіри можна використовувати кислий розчин. Візьміть одну чайну ложку лимонної кислоти та розчиніть у теплій воді. Потім потримайте в ній руки кілька хвилин.

Ще один варіант – оцтовий розчин. Для нього потрібно змішати:

пів чашки оцту;

1 літр води.

У цій суміші руки рекомендують тримати не менше 5 хвилин.

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Досвідчені грибники також радять використовувати соду. Вона особливо добре допомагає, якщо плями від маслюків ще свіжі. Із соди та води потрібно приготувати густу кашку й потримати в ній руки близько 10 хвилин. Для посилення ефекту до суміші можна додати трохи лимонного соку.