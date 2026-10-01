Каштани мають властивості, які можна використати у побуті

Восени каштани можна збирати не лише для дитячих поробок. Їх також використовують у побуті завдяки певним природним властивостям. Interia Kobieta розповідає, для чого можуть знадобитися каштани восени.

Навіщо збирати каштани восени?

Створення гелю для прання

У каштанах містяться сапоніни – природні речовини з піноутворювальними та очищувальними властивостями. Завдяки цьому їх можна використати для приготування домашнього засобу для прання.

Для цього 10 каштанів потрібно очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками, покласти в каструлю та залити 700 мл води. Суміш слід довести до кипіння, а потім варити на слабкому вогні близько 10 хвилин.

Після цього рідину потрібно процідити через дрібне сито й охолодити. Готовий засіб можна використовувати для ручного прання або наливати у відсік для мийного засобу в пральній машині.

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Відлякування павуків

Існує поширена порада розкладати каштани на підвіконнях, щоб відлякувати павуків. Вважається, що запах свіжих плодів може змусити їх уникати таких місць, однак переконливих доказів ефективності цього способу немає.

Якщо ви все ж хочете спробувати цей метод, каштани радять періодично замінювати свіжими. Також їхню шкірку можна злегка надрізати, щоб запах був відчутнішим.