Цей спосіб доволі робочий, але про 100% ефективність мова не йде

З часом у динаміку смартфона накопичуються пил і дрібне сміття, через що звук може стати тихішим або менш чітким. Почистити динамік можна самостійно, без звернення до сервісного центру. УНІАН розповідає, як зробити це за кілька хвилин.

Як очистити динамік за допомогою звуку?

Цей спосіб може бути ефективним, однак не гарантує повного очищення динаміка. Для цього потрібно зайти в App Store або Google Play і ввести в рядку пошуку запит speaker cleaner або подібний.

У результатах пошуку з’явиться чимало подібних застосунків – можна вибрати один із них і встановити на смартфон.

Зазвичай такі застосунки мають простий і зрозумілий інтерфейс. Перед початком очищення потрібно встановити максимальну гучність і повернути телефон динаміком донизу. Якщо підключені навушники, їх слід від’єднати.

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Далі треба діяти за інструкцією в застосунку та натиснути кнопку Start cleaning. Після запуску смартфон почне відтворювати характерний звук – це означає, що процес очищення розпочався. Зазвичай він триває кілька хвилин.

Такі застосунки відтворюють звук певної частоти, вібрації від якого можуть допомогти видалити з динаміка дрібні частинки пилу та вологи.