Коли старий рушник остаточно зноситься, перевірте його склад

Старі рушники, які вже не хочеться використовувати за призначенням, можуть ще довго служити в господарстві. Завдяки здатності добре вбирати вологу та м’якій, але міцній тканині їм легко знайти застосування під час роботи в саду. Що з них можна зробити, пише ТСН.

Тимчасово захистіть рослини від заморозків

Старий рушник може стати швидким рішенням, якщо вночі прогнозують раптове похолодання, а чутливі рослини залишаються просто неба. Накрийте рослину тканиною так, щоб вона утримувала частину тепла, яке надходить від ґрунту.

Не притискайте важкий рушник безпосередньо до листя та стебел. Краще встановіть просту опору й закріпіть тканину зверху. Вранці обов’язково зніміть укриття, щойно температура підвищиться.

Такий спосіб підходить лише як тимчасовий захист. Для тривалого укриття рослин використовуйте спеціальні матеріали.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зробіть простий гніт для поливу

Смужка старого бавовняного рушника може допомогти підтримувати вологість ґрунту в горщиках, особливо якщо вам потрібно залишити рослини на кілька днів.

Відріжте вузьку смужку тканини, добре змочіть її водою та помістіть один кінець у ємність із рідиною, а другий – у ґрунт біля рослини. Тканина поступово передаватиме вологу до землі завдяки капілярному ефекту.

Перед від’їздом обов’язково перевірте, як працює така система. Різні види тканини вбирають воду з неоднаковою швидкістю, тому рослина може отримати як недостатньо вологи, так і забагато.

Підстеліть рушник під час пересадження

Старий рушник значно спростить роботу, якщо ви пересаджуєте кімнатні або контейнерні рослини. Розстеліть його під горщиками перед початком роботи.

Тканина затримає розсипаний ґрунт, компост і воду, тому після завершення пересадження вам не доведеться збирати землю з усієї підлоги чи робочої поверхні.

Струсіть залишки ґрунту з рушника надворі, а потім виперіть його за потреби.

Пригальмуйте ріст бур’янів

Старим рушником із натуральної тканини можна накрити ділянку, яку потрібно очистити від бур’янів, щоб перекрити їм доступ до світла.

Розстеліть тканину на ґрунті, накрийте нею проблемну ділянку та притисніть краї, щоб рушник не зсунувся від вітру. Без достатньої кількості світла бур’янам буде складніше рости.

Для такого застосування обирайте лише рушники з натуральних волокон. Не залишайте синтетичну тканину в ґрунті та не закопуйте її після використання.

Зробіть м’яку підстилку для колін

Під час прополювання, висаджування рослин або роботи з цибулинами часто доводиться довго стояти на колінах. Старий рушник легко перетворити на зручну м’яку підстилку.

Складіть його в кілька разів і покладіть на землю там, де працюєте. Після завершення роботи витрусіть ґрунт і виперіть тканину.

Якщо земля дуже волога, підкладіть під рушник водонепроникний матеріал, щоб захистити одяг від вологи.

Залиште рушник для брудних робіт

Один із найпростіших способів повторно використати старий рушник – відвести йому постійне місце в сараї або господарському приміщенні.

Тримайте його поруч із садовими інструментами та використовуйте для витирання бруду й зайвої вологи після роботи. Так інструменти буде легше очистити перед зберіганням, а забруднення не встигатимуть засихати на поверхні.

Для таких робіт краще використовувати рушник, який уже непридатний для побутового використання.

Віддайте натуральний рушник у компост

Коли старий рушник остаточно зноситься, перевірте його склад. Тканину з натуральних волокон, зокрема бавовни чи льону, можна підготувати до компостування.

Перед цим видаліть етикетки, синтетичні деталі та інші елементи, які не розкладаються природним шляхом. Наріжте тканину на невеликі шматочки, так вона швидше розкладатиметься.